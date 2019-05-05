ياسمين صبري وأحمد بدير يصوران "حكايتى" داخل أحد المساجد
الأحد 05/مايو/2019 - 06:51 م
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تواصل النجمة ياسمين صبرى مشاهدها فى مسلسل "حكايتى" داخل مسجد بمدينة 6 أكتوبر، وتجمع المشاهد بينها وبين الفنان أحمد بدير ويستمر التصوير لمدة يوم واحد وتنتقل ياسمين إلى ديكور أخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية من أحداث المسلسل.
تدور أحداث المسلسل حول "داليدا" الفتاة التى تدرس تصميم الأزياء ومن عائلة كبيرة، لكنها تعانى بقسوة من أسرتها، لتهرب منهم وتبدأ العمل كخياطة فى ورشة صغيرة، بعد أن تيقنت من وجود خطة لقتلها، لكنها تتعرّض لأزمات أخرى، لا سيما بعدما أثبتت موهبتها فى تصميم الأزياء.
المسلسل من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، ومن بطولة ياسمين صبرى ووفاء عامر وأحمد بدير وإدوارد وأحمد حاتم وأحمد صلاح حسنى وإسلام جمال وجمال عبد الناصر وآخرون.
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