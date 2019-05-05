المحكمة العليا: الإثنين أول أيام شهر رمضان المبارك
الأحد 05/مايو/2019 - 06:44 م
الفجر السعودي
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أعلنت المحكمة العليا، مساء اليوم الأحد، أن غدا الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
وكان متراؤون رصدوا، مساء اليوم الأحد، هلال شهر رمضان المبارك، في حوطة سدير وتمير بالرياض وغيرها من مناطق المملكة.
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