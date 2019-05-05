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محافظ الفيوم يشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية بالمدرسة المصرية اليابانية (فيديو وصور)

الأحد 05/مايو/2019 - 06:37 م
محافظ الفيوم يشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية بالمدرسة المصرية اليابانية (فيديو وصور)
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ريهام على
 
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شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم حفل ختام الأنشطة الطلابية بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة الفيوم الجديدة بحضور محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة ابتسام حسني مديرة المدرسة واللواء أشرف عزيز عضو مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية والطلاب وأولياء الأمور.

وبدأ الاحتفال بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم عرض عدد من الفقرات الفنية من تقديم طلاب المدرسة.

وفي كلمته أعرب محافظ الفيوم عن سعادته للمشاركة في فعاليات حفل ختام الأنشطة الطلابية بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة الفيوم الجديدة مشيدا بتجربة المدارس المصرية اليابانية ودورها في خدمة المنظومة التعليمية

وأكد محافظ الفيوم علي ضرورة الإهتمام بطلاب المدرسة في مراحل التعليمة المختلفة لغرس قيم الولاء والإنتماء في نفوسهم فضلا عن تنشئتهم التنشأة التعليمية السليمة فهم قادة المستقبل وسواعد التنمية.

كما قدم محافظ الفيوم خالص تهانية القلبية لشعب الفيوم الكريم خاصة والشعب المصري عامة وجميع الحاضرين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم أعادة الله علي الأمة العربية والإسلامية ومصلرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

وفي ختام الحفل قام محافظ الفيوم بتكريم طلاب المدرسة من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي ومنحهم شهادات تقدير كما كرم المعلمين والمعلمات العاملين بالمدرسة.
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