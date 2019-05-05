محافظ القليوبية يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي لحلول شهر رمضان

Advertisements

بعث الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.



وتضمنت البرقية "يشرفني وأجهزة المحافظة أن نتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم أعاده الله علي الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.. إننا نستقبل شهر رمضان الكريم مزودين بقوة العزيمة والإيمان والإصرار على النهوض برسالتنا النبيلة لدعم التنمية والاستقرار وملتزمين بالمصالح العليا للوطن ومعاهدين الله تعالى على المضي قدمًا نحو إعلاء قيم الحق والعدل ودفعًا لجهود البناء والتقدم والتنمية الشاملة، داعيًا الله عز وجل أن يوفقكم قائدًا للمسيرة الوطنية، وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزًها وتقدًمها، وأن يعيدها عليكم بدوام الصحة والسعادة وعلى الشعب المصري العظيم وشعوب الأمة العربية والإسلامية بمزيد من التقدم والازدهار...وكل عام وسيادتكم بخير".



كما أرسل المحافظ برقيات تهنئة مماثلة الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، والوزراء والمحافظين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.



وتقدم مرزوق بخالص التهنئة لأبناء وأجهزة المحافظة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.. داعيًا المولى العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات وأن يحفظ مصر الكنانة على مر العصور تنعم بالأمن والآمان والسلام والاستقرار والتنمية الشاملة.





