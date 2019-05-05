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السعودية توفر شبكات "الواي فاي" والجيل الرابع للمعتمرين

الأحد 05/مايو/2019 - 05:10 م
السعودية توفر شبكات الواي فاي والجيل الرابع للمعتمرين
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الفجر الاقتصادي
 
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أكدت هيئة الاتصالات السعودية،  عن استعداداتها لخدمة زوار الحرمين الشريفين لشهر رمضان للعام الحالي 1440هـ، مؤكدة جاهزية شبكات مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم أفضل الخدمات بكفاءة وجودة عالية.

وأعلنت الهيئة  اليوم الأحد، جاهزية 5532 محطة للجيل الرابع و2710 نقطة وصول لشبكة الـ (واي فاي) لخدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان 1440هـ.

وأفادت الهيئة، أن عدد المحطات القاعدية للجيل الرابع في الحرم المكي بلغ 525 محطة، وفي مكة المكرمة 3566 محطة، فيما بلغ عدد المحطات القاعدية للجيل الرابع في الحرم المدني 293 محطة، وفي المدينة المنورة 1966محطة.

وعلى صعيد توفير نقاط الوصول لشبكة (الواي فاي) وتعزيز استيعاب الطلب المتنامي على خدماتها، أشارت الهيئة إلى أنها عملت على توفير 1256 نقطة وصول في مكة المكرمة، بالإضافة إلى 1454 نقطة وصول في المدينة المنورة.

وأكدت الهيئة، على أنها تعمل على تسخير كافة الإمكانات والجهود في سبيل تيسير حصول ضيوف الحرمين الشريفين على أفضل الخدمات خلال شهر رمضان، والتعاون مع كافة الجهات المعنية بذلك، بما يشمل وجود أكثر من 674 منفذ بيع للشركات المقدمة لخدمات الاتصالات، موزعةً على الحرمين المكي والنبوي، ومدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. 

يذكر أن البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات في الحرمين الشريفين ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تعد من أضخم البنى التحتية على مستوى العالم وأكثرها تقدماً، وتشمل هذه البنى التحتية المقاسم والكبائن والأبراج والمحطات اللاسلكية لتقنيات الجيل الثالث والرابع لخدمة الملايين من ضيوف الرحمن.
السعودية توفر شبكات الواي فاي والجيل الرابع للمعتمرين
السعودية توفر شبكات الواي فاي والجيل الرابع للمعتمرين
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