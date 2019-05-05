ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تشيلسي يقسو على واتفورد بثلاثية في البريميرليج

الأحد 05/مايو/2019 - 04:52 م
تشيلسي يقسو على واتفورد بثلاثية في البريميرليج
تشيلسي
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
Advertisements
نجح فريق تشيلسي في تحقيق الفوز على فريق واتفورد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل لوفتس تشيك هدف تشيلسي الأول في الدقيقة 48 من بداية الشوط الثاني، قبل أن يعزز ديفيد لويز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 51، واحرز هيجواين الهدف الثالث في الدقيقة 75 من المباراة.

ورفع فريق تشيلسي رصيده من النقاط إلى 71 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد واتفورد عند 50 نقطة في المركز العاشر.
Advertisements
المزيد عن: كورة كرة رياضة تشيلسي الدوري الإنجليزي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
هيديرسفيلد تاون
1
x
15:00
1
مانشستر يونايتد
تشيلسي
2
x
15:00
0
واتفورد
آرسنال
-
x
17:30
-
برايتون
الدوري الإسباني
ريال مدريد
1
x
16:15
1
فياريال
هويسكا
-
x
20:45
-
فالنسيا
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
18:00
-
روما
نابولي
-
x
20:30
-
كالياري
الدوري الألماني
فرايبورج
1
x
15:30
1
فورتونا دوسلدورف
باير ليفركوزن
-
x
18:30
-
آينتراخت فرانكفورت
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
17:00
-
سانت إيتيان
ليون
-
x
21:00
-
ليل
الكونفدرالية الإفريقية
نهضة بركان
-
x
18:00
-
الصفاقسي
النجم الساحلي
-
x
21:00
-
الزمالك
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
17:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
17:30
-
المصري
الأهلي
x
19:00
النجوم