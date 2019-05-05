تشيلسي يقسو على واتفورد بثلاثية في البريميرليج

نجح فريق تشيلسي في تحقيق الفوز على فريق واتفورد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وسجل لوفتس تشيك هدف تشيلسي الأول في الدقيقة 48 من بداية الشوط الثاني، قبل أن يعزز ديفيد لويز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 51، واحرز هيجواين الهدف الثالث في الدقيقة 75 من المباراة.





ورفع فريق تشيلسي رصيده من النقاط إلى 71 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد واتفورد عند 50 نقطة في المركز العاشر.