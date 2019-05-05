"القابضة للمياه" ترفع درجات الاستعداد بكافة الشركات لاستقبال شهر رمضان
الأحد 05/مايو/2019 - 04:51 م
أحمد الشيخ
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قال المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم رفع درجات الاستعداد بكافة الشركات التابعة للشركة القابضة وذلك لاستقبال شهر رمضان الكريم.
وقال رسلان في اجتماع اللجنة التنسيقية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركات حاليا تعمل بروح الفريق الواحد لاستكمال مسيرة التقدم والإصلاح للارتقاء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتعامل الفوري مع أي مشكلات طارئة.
وأوضح أن سياسة العمل بالشركات تقوم على استمرار البناء على ما قدم طوال الأعوام الماضية مشددا على أهمية المرور ومتابعة حالة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومراجعة نتائج العينات وتسجيل مؤشرات التشغيل والصيانة، والالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل.
كما ناقش استعدادات الشركات التابعة بكل محافظة والحلول الفنية العاجلة للمناطق الساخنة، والتوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع وخطط الإحلال والتجديد.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أيضا على أهمية التنسيق الكامل مع المحافظين، والتواصل مع أعضاء مجلس النواب والاهتمام بحل كافة المشكلات التي تواجه أبناء دائرتهم، وشدد على أهمية التواصل مع وسائل الإعلام والمواطنين وسرعة الاستجابة ودراسة وبحث الشكاوى والانتهاء منها في أسرع وقت.
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