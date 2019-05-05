التضامن: توقع بروتوكول تعاون لتطوير 50 حضانة بمحافظة الجيزة

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل وعدد من الجمعيات الأهلية، اليوم الأحد، بقاعة اللوتس بفندق بيراميزا الدقي توقيع بروتوكولات تعاون لتطوير عدد 50 حضانة بمحافظة الجيزة ورفع كفاءتها والتي تأتي ضمن استراتيجية موحدة لتنمية الطفولة المبكرة بمصر والتي بدأتها الوزارة.





ويأتي ذلك بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة من أجل تكامل التدخلات الداعمة للطفل تعليمياً وتربوياً وحركياً وذهنياً وصحياً واجتماعياً ونفسياً.





وجدير بالذكر أنه في إطار البرنامج قد انتهت الوزارة من تقييم 73960 فى 12 محافظة من بين عدد 14224 دار حضانة يستهدفها البرنامج من محافظات الجيزة وأسوان والقاهرة والغربية والإسكندرية والبحر الأحمر.





ويعد برنامج تنمية الطفولة المبكرة أحد اهم البرامج التي تلقى الاهتمام من الوزارة وهناك عمل دؤوب في تنفيذ البرنامج وفق أعلى مستويات ومعايير البرامج التي تستهدف الطفولة المبكرة في العالم سواء من حيث جودة المناهج التي تعد والتي تعتمد في تقييمها على نواتج التعلم والوصول بالأطفال لمستويات متميزة من الأداء واكتساب المهارات المختلفة وكذلك من حيث جودة البيئة الخاصة بعملية التعلم ومدى ملاءمتها لطبيعة الأطفال في هذه المرحلة العمرية.





وهناك تسهيلات كبيرة للتوسع في هذا البرنامج أبرزها إتاحة تمويل من وزارة المالية يصل الى 250 مليون جنيه لتمويل تطوير الحضانات القائمة وإنشاء حضانات جديدة.





وقد تم بالفعل الانتهاء من تقييم 50% تقريبا من دور الحضانة وجارى تقييم باقي الحضانات في المحافظات الستة المستهدفة حيث يتم بناءا على هذا التقييم البدء في تطوير 341حضانة قائمة تابعة لجمعيات أهلية عن طريق تخصيص منح لهذا الغرض بقيمة 47 مليون جنيه يتم صرفها خلال ثلاث سنوات كبداية للتوسع في تطبيق برنامج التطوير على باقي الحضانات.





كما أنه تم بالفعل تدريب عدد كبير من الباحثين وبناء قدرات العاملين بالوزارة وعمل فريق من المتدربين المتخصصين في التقييم طبقا للمعايير وتم تجهيز الفرق بالمحافظات المستهدفة.





ويتم الآن وضع منهج موحد لدور الحضانات تم تصميمه ووضع مسودته الأولى بأيدي استشاريين في مناهج الطفولة المبكرة ويهتم المنهج بنواتج التعليم والتي تشمل كل ما يجب أن يعرفه الطفل حتى سن أربع سنوات مرورا بالتغذية السليمة والصحة العامة للطفل وأهم المشكلات السلوكية والنفسية وكيفية التعامل معها.





جدير بالذكر أن البرنامج يهدف إلى إتاحة خدمات تعليمية وتربوية موسعة وذات جودة عالية للأطفال في محافظات القاهرة - الجيزة - الغربية - البحر الأحمر- أسوان - الإسكندرية كمرحلة أولى بما يسمح للطفل المصري بالنمو العقلي والوجداني والاجتماعي والحركي واللغوي وللمرأة المصرية بالخروج لسوق العمل.





كما يتم بالتوازي تطوير اللائحة النموذجية لدور الحضانات بما يتماشى مع المعايير القومية لجودة الحضانات والمنهج الموحد والتي من المتوقع الانتهاء منها بنهاية يوليو المقبل.



