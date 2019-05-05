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"بديل" فيرمينو أمام برشلونة

الأحد 05/مايو/2019 - 02:14 م
بديل فيرمينو أمام برشلونة
فيرمينو
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الفجر الرياضي
 
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يفاضل يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي بين ستوريدج وأوريجي لخلافة روبرتو فيرمينو الذي يغيب عن مباراة برشلونة الإسباني بعد غد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

وغاب فيرمينو عن مباراة ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد التى أقيمت مساء أمسضمن منافسات الجولة الـ 37 من مسابقة الدورى الإنجليزى، وانتهت بفوز الريدز 3-2 بسبب معاناته من إصابة عضلية في التدريب الجماعي

 

 

وشارك فيرمينو في الدقائق الـ12 الأخيرة من لقاء برشلونة وليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

 

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