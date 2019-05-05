اللواء الغمري: الإفراج عن 89 غارما وغارمة بمناسبة حلول شهر رمضان
الأحد 05/مايو/2019 - 02:01 م
هبه عبد الحفيظ
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قال اللواء زكريا الغمري، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن احتفال اليوم سيكون سبب سعادة مئات الأسر بالإفراج عن الغارمين والغارمات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ونتمنى من المفرج عنهم عدم كتابة على أنفسهم شيكات مجددا، وعدم الاستدانة من الأشخاص غير الأسوياء والذين يزيدوا من القيمة المالية للشيك.
وأشار الغمري، إلى أن عدد الغارمات فى تناقص داخل السجون نتيجة الافراج عنهم اغلبهم ولم يتبقى الا اعداد قليلة بسبب تعثر التفاوض مع الدائنين الذين يرفضون التصالح من بينها شقيق رفض التنازل عن قضايا ضد شقيقه، وسيدة رفضت التنازل عن قضية ضد نجلها بالرغم عرض الاموال عليهم للتصالح، وهذا خارج عن اردتنا ونعمل على حلها.
وأوضح مساعد وزير الداخلية، أن الوزارة بِناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نعكف بصفة مستمرة على عقد لجان فحص ملفات الغارمين والغارمات للإفراج عنهم عقب سداد ديونهم تنسيقًا مع صندوق تحيا مصر، في إطار مبادرة «سجون بلا غارمين وغارمات».
وأشار إلى أن الوزارة تنتهج مفهوم فلسفة عقابية حديثة بإعادة تأهيل السجناء واندماجهم في المجتمع مرة أخرى، مشيرا إلى أن دور الوزارة لا يقتصر داخل السجن بل خارجة بتقديم مساعدات للمفرج عنهم وأسر المحبوسين تنسيقًا مع قطاعات الوزارة المعنية والجهات المختصة لمنع عودتهم للجريمة مرة أخرى.
وأضاف مساعد وزير الداخلية، أن القيادة السياسية تحرص في كافة المناسبات الدينية والوطنية على الإفراج عن السجناء ليعودوا إلى حياتهم الطبيعية، منوها بانه تم الإفراج عن 89 غارم وغارمة من بينهم 13 سيدة.
وأشار الغمري، إلى أن عدد الغارمات فى تناقص داخل السجون نتيجة الافراج عنهم اغلبهم ولم يتبقى الا اعداد قليلة بسبب تعثر التفاوض مع الدائنين الذين يرفضون التصالح من بينها شقيق رفض التنازل عن قضايا ضد شقيقه، وسيدة رفضت التنازل عن قضية ضد نجلها بالرغم عرض الاموال عليهم للتصالح، وهذا خارج عن اردتنا ونعمل على حلها.
وأوضح مساعد وزير الداخلية، أن الوزارة بِناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نعكف بصفة مستمرة على عقد لجان فحص ملفات الغارمين والغارمات للإفراج عنهم عقب سداد ديونهم تنسيقًا مع صندوق تحيا مصر، في إطار مبادرة «سجون بلا غارمين وغارمات».
وأشار إلى أن الوزارة تنتهج مفهوم فلسفة عقابية حديثة بإعادة تأهيل السجناء واندماجهم في المجتمع مرة أخرى، مشيرا إلى أن دور الوزارة لا يقتصر داخل السجن بل خارجة بتقديم مساعدات للمفرج عنهم وأسر المحبوسين تنسيقًا مع قطاعات الوزارة المعنية والجهات المختصة لمنع عودتهم للجريمة مرة أخرى.
وأضاف مساعد وزير الداخلية، أن القيادة السياسية تحرص في كافة المناسبات الدينية والوطنية على الإفراج عن السجناء ليعودوا إلى حياتهم الطبيعية، منوها بانه تم الإفراج عن 89 غارم وغارمة من بينهم 13 سيدة.
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