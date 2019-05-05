"كتائب القسام" تتبنى إطلاق صاروخ موجه على مركبة إسرائيلية

تبنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة إطلاق صاروخ موجه على مركبة إسرائيلية اليوم الأحد.

وجاء في بيان صادر عن الكتائب: "في إطار عمليات الغرفة المشتركة للرد على العدوان.. كتائب القسام تستهدف مركبة عسكرية صهيونية شمال القطاع بصاروخ موجه مطور وتصيبها بشكل مباشر".

وقتل سبعة فلسطينيين وجرح العشرات، بقصف إسرائيلي يتواصل منذ الساعات الأولى ليوم أمس السبت، على أنحاء متفرقة من قطاع غزة مع تبادل لإطلاق القذائف مع الفصائل الفلسطينية، فيما وجهت الحكومة الإسرائيلية الجيش بمواصلة الهجوم وتعزيز القوات على حدود القطاع.