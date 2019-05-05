السيسي: تكلفة المشروعات في إقليم القناة حتى 2020 تصل إلى 800 مليار جنيه

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المشروعات التنموية التي تنفذ في إقليم قناة السويس حتى 30 يونيو 2020، تصل تكلفتها إلى 800 مليار جنيه.



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية بوسط سيناء والإسماعيلية، اليوم الأحد، إلى أن إقليم قناة السويس هو واحد من 10 أقاليم في مصر، ومن ثم فأن متوسط تكلفة المشروعات التي تنفذ على مستوى العشر أقاليم قد تصل إلى 8 تريليون جنيه، خلال مدة زمنية بحد أقصى عامين.



وتشهد محافظة الإسماعيلية افتتاح الرئيس السيسى 12 مشروعًا تنمويًا، بينها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحي على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد، ومشروع المحاور المرورية، وكوبرى سرابيوم العائم بالإسماعيلية، وكوبرى الشهيد أحمد عمر شبراوى بمنطقة الشط بالسويس.



وكما سيتم افتتاح أنفاق السيارات أسفل المجرى الملاحى لقناة السويس بالإسماعيلية، ضمن المشروعات القومية التى يفتتحها الرئيس بالإسماعيلية.

