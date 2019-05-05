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در الإفتاء المصرية تتحرى هلال رمضان خلال ساعات

الأحد 05/مايو/2019 - 01:46 م
در الإفتاء المصرية تتحرى هلال رمضان خلال ساعات
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تستعد دار الإفتاء المصرية لتحري هلال شهر رمضان 2019 الموافق هجريا 1440 اليوم خلال ساعات من الآن.

وتحتفل الإفتاء رسميا اليوم بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك.
 
وسيعلن الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية- خلال الحفل نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440 هجريًا، وما توصَّلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.
 
وسيحضر الحفل كلا من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة نائبًا عن رئيس الجمهورية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ووزراء العدل والأوقاف، ورئيس جامعة الأزهر، وأعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ومفتي الجمهورية الأسبق ،ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية،  وعدد كبير من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية والشبابية وسفراء الدول العربية والإسلامية.
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