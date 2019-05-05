مفاجأة.. أنغام تغني تتر "حدوتة مرة" بدون مقابل!
الأحد 05/مايو/2019 - 01:46 م
يارا أحمد
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أكدت الفنانة غادة عبدالرازق، بأن أنغام، أهدتها تتر مسلسل "حدوتة مرة"، ولم تتقاضى أى أجر وتقدمت غاده عبدالرازق بالشكر للمطربة أنغام والموزع الموسيقى أحمد إبراهيم الذي وزع أغنية التتر.
كما قام أيضا الموزع أحمد إبراهيم، بعمل الموسيقى التصويرية للمسلسل تتر "حدوتة مرة"، من كلمات أيمن بهجت قمر ومن الحان وليد سعد ومن توزيع أحمد إبراهيم ميكس وماستر مهندس محمد صقر.
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