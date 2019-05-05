لغة الأرقام توضح: ليفربول قادر على الريمونتادا أمام برشلونة.. ولكن
ستطيع نادي ليفربول الإنجليزي تحقيق الريمونتادا أمام برشلونة الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة بثلاثية في الذهاب.
وذكرت صحيفة
"موندو ديبورتيفو" أن كتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب قادرة على تحقيق
ذلك، إذ سبق للريدز تحقيق الانتصار بفارق أربعة أهداف بـ6 مباريات أجريت على ملعبه
هذا الموسم أمام وست هام يونايتد والنجم
الأحمر ونيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة، بينما هزم أرسنال بخماسية مقابل هدف، وواتفورد
وهدرسفيلد بخماسية نظيفة.
وتبدو النتائج
السابقة مبشرة لعشاق "الريدز"، لكن الأمر لا يبدو بهذه السهولة، إذ لا يمكن
مقارنة برشلونة القوي بأسماء الأندية السابقة، حتى لو أقيمت مباراة العودة على معقل
ليفربول في "أنفيلد".
كما أن الأمر ازداد
صعوبة لفريق المدرب يورجن كلوب مؤقتا، عقب تعرض نجم الفريق محمد صلاح لإصابة قوية في
الرأس، السبت، خلال مواجهة نيوكاسل في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي وغياب
النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو من جراء عدم تعافيه من إصابة عضلية.
- 6 مباريات لليفربول تمنحه أمل الريمونتادا أمام برشلونة
- ليفربول في فخ نيوكاسل لغسل الأحزان الأوروبية
- محمد صلاح يحصد المركزين الأول والثاني في هدف الشهر بليفربول
- شروط برشلونة تنطبق على ضم مهاجم أرسنال
- سانت جيمس بارك يهدد أحلام محمد صلاح وليفربول
- النصر السعودي يفاوض فرانك ريبيري
- عاجل.. أول تعليق رسمي من برشلونة على ضم محمد صلاح
- زيدان يتراجع في تصريحاته عن بول بوجبا
- سيناريو مصر والكونغو.. فيديو مثير لرد فعل محمد صلاح على هدف ميسي
- ميسي مهدد بالإيقاف والغياب عن مباراة ليفربول وبرشلونة