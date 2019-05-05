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لغة الأرقام توضح: ليفربول قادر على الريمونتادا أمام برشلونة.. ولكن

الأحد 05/مايو/2019 - 01:44 م
لغة الأرقام توضح: ليفربول قادر على الريمونتادا أمام برشلونة.. ولكن
ليفربول وبرشلونة
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الفجر الرياضي
 
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ستطيع نادي ليفربول الإنجليزي تحقيق الريمونتادا أمام برشلونة الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة بثلاثية في الذهاب.

 

 

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن كتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب قادرة على تحقيق ذلك، إذ سبق للريدز تحقيق الانتصار بفارق أربعة أهداف بـ6 مباريات أجريت على ملعبه هذا الموسم  أمام وست هام يونايتد والنجم الأحمر ونيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة، بينما هزم أرسنال بخماسية مقابل هدف، وواتفورد وهدرسفيلد بخماسية نظيفة.

 

 

وتبدو النتائج السابقة مبشرة لعشاق "الريدز"، لكن الأمر لا يبدو بهذه السهولة، إذ لا يمكن مقارنة برشلونة القوي بأسماء الأندية السابقة، حتى لو أقيمت مباراة العودة على معقل ليفربول في "أنفيلد".

 

 

كما أن الأمر ازداد صعوبة لفريق المدرب يورجن كلوب مؤقتا، عقب تعرض نجم الفريق محمد صلاح لإصابة قوية في الرأس، السبت، خلال مواجهة نيوكاسل في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي وغياب النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو من جراء عدم تعافيه من إصابة عضلية.

 

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