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ناعومي كامبل عارية في أحد إطلالة لها (صورة)

الأحد 05/مايو/2019 - 12:44 م
ناعومي كامبل عارية في أحد إطلالة لها (صورة)
ناعومي كامبل
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وكالات
 
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أكثر من 287 ألف متابع أعرب عن إعجابه بأحدث صورةٍ لعارضة الأزياء العالميّة ناعومي كامبل عبر حسابها الخاص بتطبيق الصور إنستغرام.

وفي التفاصيل، فقد ظهرت ناعومي كامبل، البالغة من العمر 49 عاماً، عارية تماماً وقد غطّت الأماكن الحسّاسة بشعرها الطويل.

تجدر الإشارة إلى أن صورة ناعومي كامبل التي أحدثت بلبلةً عبر مواقع التواصل الإجتماعي هي من إعلان تجاري لإحدى الشركات المختصّة بمنتجات الجمال والعناية بالبشرة.
ناعومي كامبل عارية في أحد إطلالة لها (صورة)
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