ماغي بو غصن تكشف تفاصيل لأول مرة عن مسلسلها الجديد "بروفا"
الأحد 05/مايو/2019 - 12:30 م
الفجر الفني
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عشية انطلاق عرض مسلسلها الجديد "بروفا"، شوقت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن محبيها للعمل الرمضاني المنتظر من خلال تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر".
وأشارت ماغي في تغريدة لها إلى أن العمل يسلط الضوء على المشاكل التي يعاني منها كل شخص وكتبت: “ما في بيت بلا مشكلة… ما في إنسان بلا أحلام ووجع… كل شخص فينا رح يلاقي مشكلتو وأحلامه ب بروفا”.
إشارة الى أن ماغي بو غصن تلعب دور ليال في مسلسل “بروفا” الذي سيعرض على شاشتي LBCI و LDC خلال شهر رمضان المبارك.
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