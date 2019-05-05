قرار غريب من الأمير هاري.. هل ميغان ماركل السبب

ألغى الأمير هاري سفرته الأسبوع المقبل إلى امستردام الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وقد رجح البعض أن يكون سبب هذا الإلغاء، ولادة زوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل لطفلهما الأوّل.





وقيل أيضاً إن هذا التغيير في برنامج الأمير هاري هو للبقاء أطول فترة ممكنة مع زوجته.





وتبين لاحقاً أن التغيير الذي طرأ على سفرة الأمير هاري إلى امستردام هو لبعض الأمور اللوجستية، بحسب مصدر مقرب من القصر الملكي.





والجدير ذكره، أن الأمير هاري سيُسافر يوم الخميس 9 أيار إلى لاهاي لإطلاق حدث رياضي للعسكريين The Invictus Games 2020.