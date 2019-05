قناة TeN تعلن خريطة رمضان 2019

أعلنت قناة TeN الفضائية، الخريطة البرامجية الجديدة للمحطة خلال شهر رمضان الكريم، والتي تضم 25 عملا برامجيًا يلبي جميع رغبات أفراد الأسرة المصرية والعربية خلال الشهر الكريم، فيما يعرض لأول مرة محتوى برامج القناة على منصة iflix حصريًا لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بجانب منصة (آير بوكس) وداخل سيارات أوبر ومنصتي يويتوب وديلي موشن.





البداية مع البرامج الدينية حيث يأخذنا الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى، ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء في رحلة للبحث عن الحقيقة طوال الشهر الكريم في برنامج "رحلة الحقيقة"، فيما نتلقى تعاليم الدين الإسلامي من خلال نهج الداعية أحمد الطلحي في برنامج "البُردة"، قبل أن نستمع لأجمل مقرئي القرآن في برنامج "أصوات السماء".



يذاع رحلة الحقيقة الساعة 6 مساء، والبردة الساعة 6.15 وأصوات السماء الساعة 4.30 مساء من الثلاثاء إلى الأربعاء.





ومن التعليم والتنوير إلى الثقافة وتحديدًا في «بيت ياسين»، حيث يلتقي الإعلامي ياسين عدنان صفوة كتاب وفنانين وشعراء العرب من الخليج للمغرب العربي، فيما تفتح قصواء الخلالي مجموعة الملفات الشائكة في برنامج "أحاديث الفتنة".فيما يفتح إسلام بحيري النقاش في "جدل".





يذاع بيت ياسين الساعة 5 مساء من الإثنين إلى الخميس، وأحاديث الفتنة الساعة 5.30 مساء من الخميس إلى الأحد، ويذاع جدل في الساعة ١١ مساء.





ومن الثقافة إلى العادات الاجتماعية وطبيعة الحياة خلال رمضان، عن المصريين الطيبين في توادهم واجتماعهم على مائدة واحدة لا فرق بين مسلم ومسيحي من خلال برنامج "العيش والملح"، الذي يعكس الألفة بين عنصري الأمة في الشارع المصري، وليس المصريين فقط بل الأجانب أيضا، من خلال برنامج "رمضانهم" سنعرف كيف يقضي الأجانب رمضان في أم الدنيا، وفي "مصر جميلة" ستكون فرصة مميزة للتعرف عن قرب عن جمال مصر.





يذاع العيش والملح الساعة 5 مساء من الخميس إلى الأحد، ورمضنهم من الإثنين إلى الأربعاء الساعة الرابعة والنصف.





ومن المجتمع إلى الفن حيث يستمر برنامج "شباك الفن"، في فتح أبواب جديدة للمواهب الإبداعية في عالم المسرح والغناء والفن التشكيلي والرقص المعاصر، في كافة محافظات مصر بالشراكة مع معهد جوتة الألماني، ولعشاق الموسيقى بشكل خاص يأتي برنامج "الحفلة"، كأول برنامج عن موسيقى الأندرجراوند من سيناء، «صوت السلام».

يذاع شباك الفن الساعة 10.30 مساء من الأحد إلى الأربعاء والحفلة 7 مساء من الخميس إلى السبت.





ومن الموسيقى إلى السينما يأتي برنامج "أفلامنا الحلوة" لتسليط الضوء على أهم ١٣ فيلمًا في تاريخ السينما المصرية في برنامج أسبوعي، ومن السينما للدراما والكشف عن كواليس صناعة الدراما في مصر من خلال برنامج "TeN drama"، حيث يقدم البرنامج الأجيال الجديدة من صناع الدراما.





يذاع أفلامنا الحلوة 3.30 عصرًا من الإثنين إلى الأربعاء وTeN Drama 3.30 من الخميس إلى الأحد.

ولا تحلو مشاهدة السينما إلا مع وجبات من أشهى الأكلات في "شوّحها متطلبهاش" مع شباب مصر المغتربين في الإمارات الذين يقدمون أول برنامج طبخ بإيقاع وشكل مختلف عن أي برنامج للطهي، حيث يعتبر أول برنامج يتم تصويره و مونتاجه بواسطة الموبايل، استمرارا في دعم الشباب والإعلام الجديد، يذاع يوميا 8.30 مساء.





وعن العادات الصحية والغذائية والوصفات الشعبية والأكلات الجديدة لشهر الصيام تقدم الدكتورة كريس نصراني أطباق صحية متنوعة ومختلفة في «صحتين»، أما الشيف غادة مصطفى والشيف جلال إبراهيم يقدمان في برنامج "بيتك ومطبخك" العدید من الأطباق، التي يشتھر بها المطبخ المصري، والتي تجذب العدید من المھتمین بالأكلات المصریة التراثیة وكذلك الأكلات الحدیثة.





يذاع بيتك ومطبخك يوميا الساعة 12 ظهرًا، ويذاع صحتين يوميًا الساعة 2 ظهرًا.





ولأن رمضان شهر الطاقة والعادات الصحية السلمية تقدّم شاشة TeN البرنامج الرياضي "TeN SPORT" لتقديم كل النصائح الهامة للمساعدة على ممارسة الرياضة بشكل سليم بجانب إلقاء الضوء على بطولات الأحياء الشعبية في رمضان.



ويذاع TeN SPORT الجمعة والسبت الساعة 1.30.





ولفضح مزاعم المضللين، يستكمل الإعلامي نشأت الديهي فتح صفحات تاريخ الإسلام السياسي وجماعة الإخوان في برنامج "أهل الشر2" ، ليتطرق للجماعات التي انتهجت نهج الإخوان من العنف واستخدام السلاح والتكفير مثل الخوارج وحدود التقارب بين فكر الإخوان والصهيونية، حيث يكشف البرنامج الأسرار والحقائق بالوثائق والمستندات والدلائل والبراهين الدامغة على تاريخ الجماعة الأسود، ويذاع أهل الشر من الأحد إلى الخميس 11.30 مساء.





وبين العالم الحقيقي والافتراضي في «مؤثرون» نلتقي بالمؤثرين في أنحاء الوطن العربي، النجوم من المطربين والممثلين والمشاهير ليخبرونا عن لمحات من حياتهم الشخصية وقصة نجاحهم وتأثيرهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويذاع البرنامج 7 مساء من الأحد إلى الخميس.





ومع الكوميديا في ظهور مميز للنجم المصري سامح حسين وفريق مسرحية "1980 وأنت طالع" حيث يقدمون الموسم الثاني من "الدور ع مين؟" وهو النسخة العربي من أكثر البرامج البريطانية مشاهدة " whose line is it anyway" بعد نجاح الموسم الأول، ويذاع يوميا 7.30 مساء.





وفي السهرة الرمضانية قرر الإعلامي عمرو عبدالحميد والفنانة جيهان خليل فتح أجمل سيرة في حياة الفنانين والمشاهير في "سيرة الحبايب"، عن الاهتمام أكثر بالعلاقات الإنسانية القوية بين نجم وأقرب محبيه الذي يشاركه في الحلقة، ويذاع البرنامج يوميا 12 منتصف الليل.





وعن الأعمال الدرامية يستمتع مشاهدي TeN بمسلسل بروفا، الذي يعرض حصريا يوميا الساعة 8 مساء، للنجم المصري أحمد فهمي واللبنانية ماغي بوغصن؛ وهو درامي كوميدي من تأليف وحوار يم مشهدي وإخراج رشا شربتجي، حيث يناقش المسلسل قضية تأثير العالم الافتراضي والسوشيال ميديا على حياتنا ؛ حيث يجسد أحمد فهمي شخصية مجد الذي يعمل مدیرا لتلك المدرسة ویلتقي مجد مصادفة بلیال ماغي بوغصن الفتاة البیروتیة التي ستصطدم بمفاھیمه حول الحیاه وطریقة العیش و التعاطي مع الآخرین و حول آلیات التربیة في المدرسة؛ وهنا تتواصل الأحداث الأكثر دراما وكوميديا.





وفي الكوميديا يلتقي مشاهدي القناة مع المسلسل "سوبر ميرو" يوميا الساعة 10 مساء حيث تجسد الفنانة إيمي سمير غانم شخصية طاميرة البطلة الخارقة وتعمل صحفية في إحدى المجلات الصحفية، وتمر بالعديد من المواقف الكوميدية، مع عدد من النجوم أبرزهم حمدي الميرغني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت، وملك قورة ومحمد محمود وأحمد سلطان، وبالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم، وعلى الإفطار يستمتع المشاهدين أيضًا بمسلسل "كابتن عزوز" للنجم سامح حسين ، حيث الطيار عزوز، الذي يرث طائرة عن جده، فيقرر فتح شرطة طيران خاصة به في مطار إمبابة، ويجمع أصدقاؤه، بيومي فؤاد وإيمان السيد ومحمد ثروت، الذين يقع لهم العديد من المفارقات الكوميدية معه.





يذاع "سوبر ميرو" الساعة 10 مساء فيما يذاع كابتن عزوز الساعة 6.30 مساء.





وفيما يتعلق بالأعمال التاريخية، تعرض القناة مسلسل "حرملك" الذي يحكي عن قصة متخيلة تدور أحداثها في القرن التاسع عشر حين بدأت الدولة العثمانية العلية بالانهيار بسبب الديون المتراكمة وانتشار الفساد والانفلات الأمني، وتتقاطع كل الخطوط والشخصيات، التي تجتمع في أحداث مشوّقة في حكاية واحدة تقودها النوازع البشرية من حقد وطمع وكراهية إلى الخير والجمال والحب والإنسانية، ويذاع "حرملك" الساعة 1.30 صباحًا والإعادة في الساعة 9 مساء.



كما تعرض القناة حصريًا مسلسل «العاشق صراع الجواري» بطولة الفنان منذر الرياحنة، الذي يتحدث في حقبة تاريخية داخل مدينة بغداد وتدور الأحداث في فلك الصراعات السياسية الدرامية آنذاك، ويقوم ببطولته كوكبة من النجوم في مقدمتهم الفنان الأردني منذر الرياحنة، من تأليف للكاتب أحمد المغربي والمخرج علي محي الدين، وإنتاج شركة «أي سي ميديا برودكشن»، ويذاع المسلسل الساعة 2.30 فجرًا والإعادة في الساعة 10 صباحًا.





من جهته قال نشأت الديهي، الرئيس التنفيذي لقناة TeN، إن القناة سعت من خلال خريطتها البرامجية تقديم موسم مختلف ومميز، خلال رمضان، من خلال مجموعة برامج وأعمال تخاطب جميع شرائح المجتمع، حيث تحتوي على 25 عملا متنوعًا بين الديني والمجتمعي والثقافي والفني والرياضي يناسب جميع الفئات ويحترم عقل وثقافة الأسرة المصرية خلال الشهر الكريم.





ومن جهته قال عمرو عبدالحميد مدير عام قناة TeN، إن مجموعة البرامج والمسلسلات المقدمة تتميز بالتنوع في المحتوى لكافة أفراد الأسرة المصرية ومختلف الميول احترامًا لرغبات المشاهدين بكل الفئات، كما هدفنا من البرامج تنوير المشاهد من خلال مجموعة من البرامج الثقافية والاجتماعية، وكذلك الفنية.