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تغييرات بالجملة في تشكيل ريال مدريد أمام فياريال

الأحد 05/مايو/2019 - 11:06 ص
تغييرات بالجملة في تشكيل ريال مدريد أمام فياريال
أسينسيو
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الفجر الرياضي
 
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كشف تقرير لصحيفة "ماركا" الإسباني عن تشكيل نادي ريال مدريد أمام فياريال في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني.

 

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فياريال

 

حراسة المرمى: كورتوا

 

خط الدفاع: ناتشو وفاران وكارفاخال ومارسيلو

 

خط الوسط: توني كروس وكاسيميرو وإيسكو ولوكاس

 

خط الهجوم: أسينسو وفينسوس جونيور


 

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