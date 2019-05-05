تغييرات بالجملة في تشكيل ريال مدريد أمام فياريال
الأحد 05/مايو/2019 - 11:06 ص
الفجر الرياضي
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كشف تقرير لصحيفة "ماركا" الإسباني عن تشكيل نادي ريال مدريد أمام فياريال في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني.
تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فياريال
حراسة المرمى: كورتوا
خط الدفاع: ناتشو وفاران وكارفاخال ومارسيلو
خط الوسط: توني كروس وكاسيميرو وإيسكو
ولوكاس
خط الهجوم: أسينسو وفينسوس جونيور
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