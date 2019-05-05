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مصطفى مدبولي: تنمية سيناء لم تعد أغنية نرددها

الأحد 05/مايو/2019 - 11:14 ص
مصطفى مدبولي: تنمية سيناء لم تعد أغنية نرددها
مصطفى مدبولي
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تم تنفيذ مجمعات صناعية عملاقة في وسط سيناء، مضيفًا: "ننفذ مشروعات ضخمة على أرض الواقع".

وأشار "مدبولي"، خلال كلمته أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية بوسط سيناء والإسماعيلية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أنه تم تنفيذ منتجعات سياحية بسيناء، منوها بأن تنمية سيناء وإقليم قناة السويس لم تعد حلم أو أغنية نرددها.

وأضاف أنهم يستهدفون تحويل سيناء إلى إقليم تنافسي، كاشفًا أنه أصبح هناك انتقال إلى سيناء بعد تنفيذ مشروعات بها على أرض الواقع.

وتشهد محافظة الإسماعيلية افتتاح الرئيس السيسى 12 مشروعًا تنمويًا، بينها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحي على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد، ومشروع المحاور المرورية، وكوبرى سرابيوم العائم بالإسماعيلية، وكوبرى الشهيد أحمد عمر شبراوى بمنطقة الشط بالسويس.

وكما سيتم افتتاح أنفاق السيارات أسفل المجرى الملاحى لقناة السويس بالإسماعيلية، ضمن المشروعات القومية التى يفتتحها الرئيس بالإسماعيلية.
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المزيد عن: مصطفى مدبولي مدينة الاسماعيلية الجديدة توك شو اخبار مصر أنفاق قناة السويس
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