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رئيس الوزراء يكشف عن أهم المشروعات في سيناء وإقليم قناة السويس

الأحد 05/مايو/2019 - 11:11 ص
رئيس الوزراء يكشف عن أهم المشروعات في سيناء وإقليم قناة السويس
الدكتور مصطفى مدبولي
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن ميناء شرق بورسعيد أحد أهم مشروعات التنمية بأرصفة تتجاوز 5 كيلو متر، لافتا إلى أنه تم التركيز على محافظات إقليم قناة السويس وسيناء في مشروعات الإسكان وتطوير العشوائيات.

وأشار "مدبولي"، خلال كلمته أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية بوسط سيناء والإسماعيلية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أنهم ينفذون حجم هائل من المشروعات في مجال تحلية المياه في إقليم القناة، لافتا إلى وزارة الكهرباء انتهت من تنفيذ 38 مشروعًا في سيناء وإقليم القناة.

وأضاف أنه تم الاهتمام بقطاع الصحة في سيناء وإقليم القناة حيث تم تنفيذ 86 مشروعًا، فضلا عن تنفيذ 181 مشروع في مجال التعليم بنفس الإقليم، منوهًا بأن الرئيس السيسي وجه بتنفيذ جامعات عالمية في سيناء، حيث جاري تنفيذ جامعة الملك سلمان، وجامعة الجلالة.

وتشهد محافظة الإسماعيلية افتتاح الرئيس السيسى 12 مشروعًا تنمويًا، بينها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحي على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد، ومشروع المحاور المرورية، وكوبرى سرابيوم العائم بالإسماعيلية، وكوبرى الشهيد أحمد عمر شبراوى بمنطقة الشط بالسويس.

وكما سيتم افتتاح أنفاق السيارات أسفل المجرى الملاحى لقناة السويس بالإسماعيلية، ضمن المشروعات القومية التى يفتتحها الرئيس بالإسماعيلية.
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المزيد عن: مدينة الاسماعيلية الجديدة قناة السويس السيسي افتتاح أنفاق قناة السويس
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