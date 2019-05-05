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رئيس الوزراء: كل مشروعاتنا التنموية مخطط لها.. و20% من الاستثمارات في إقليم القناة

الأحد 05/مايو/2019 - 11:02 ص
رئيس الوزراء: كل مشروعاتنا التنموية مخطط لها.. و20% من الاستثمارات في إقليم القناة
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن كل ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية كان مخطط لها لاستيعاب الزيادة السكانية، لافتا إلى أن ما يتم فى محافظات إقليم قناة السويس يمثل 20% من إجمالي استثمارات الدولة من مشروعات قومية.

وأشار "مدبولي"، خلال كلمته أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية بوسط سيناء والإسماعيلية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن كل مؤسسات الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة ساهموا معا في تنفيذ تلك المشروعات، موضحًا أنهم عملوا على ربط سيناء بالوطن الأم من خلال مجموعة من المشروعات.

وأضاف أنهم يعملون على تنفيذ مدن كبرى في سيناء، وذلك بالتوازي مع تنمية كل مدن القناة، منوها بأنهم نفذوا 52 مشروعًا، وسيتم تنفيذ 31 مشروعًا أخر موزعين على محافظات القناة.

وتشهد محافظة الإسماعيلية افتتاح الرئيس السيسى 12 مشروعًا تنمويًا، بينها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحي على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد، ومشروع المحاور المرورية، وكوبرى سرابيوم العائم بالإسماعيلية، وكوبرى الشهيد أحمد عمر شبراوى بمنطقة الشط بالسويس.

وكما سيتم افتتاح أنفاق السيارات أسفل المجرى الملاحى لقناة السويس بالإسماعيلية، ضمن المشروعات القومية التى يفتتحها الرئيس بالإسماعيلية.
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المزيد عن: مصطفى مدبولى مدينة الاسماعيلية الجديدة السيسي افتتاح أنفاق قناة السويس
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