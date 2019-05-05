"مدبولي" يشكر المصريين: سطرتم ملحمة وطنية في استفتاء الدستور

Advertisements

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة شهر رمضان.



وأشار "مدبولي"، خلال كلمته أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية بوسط سيناء والإسماعيلية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجهًا التحية إلى المصريين لمشاركتهم بهذا الحجم في الاستفتاء الدستوري، مؤكدًا أنه سطر ملحمة وطنية في تاريخنا.



وتشهد محافظة الإسماعيلية افتتاح الرئيس السيسى 12 مشروعًا تنمويًا، بينها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحي على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد، ومشروع المحاور المرورية، وكوبرى سرابيوم العائم بالإسماعيلية، وكوبرى الشهيد أحمد عمر شبراوى بمنطقة الشط بالسويس.



وكما سيتم افتتاح أنفاق السيارات أسفل المجرى الملاحى لقناة السويس بالإسماعيلية، ضمن المشروعات القومية التى يفتتحها الرئيس بالإسماعيلية.

