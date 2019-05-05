تقرير: مصر تستخدم "الهولوجرام" لأول مرة لعرض مقتنيات توت عنخ آمون
الأحد 05/مايو/2019 - 10:55 ص
هديل هاشم
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تعتزم الحكومة استخدام تقنية الهولوجرام للمرة الأولى لعرض كنوز الملك توت عنخ آمون أمام الزائرين، وذلك داخل قاعتين على مساحة 7 آلاف متر مربع بالمتحف المصري الكبير، وفقا لما جاء في تقرير لموقع عرب نيوز.
وتسمح عروض الهولوجرام للزائرين بمشاهدة المئات من القطع الأثرية الخاصة بتوت عنخ آمون، ومن أشهرها القناع الذهبي الشهير على مستوى العالم.
وأشار التقرير إلى أن العديد من تلك القطع الأثرية، والتي توضح الكيفية التي كان يعيش بها توت عنخ آمون، لم تعرض من قبل للجمهور.
وتسمح عروض الهولوجرام للزائرين بمشاهدة المئات من القطع الأثرية الخاصة بتوت عنخ آمون، ومن أشهرها القناع الذهبي الشهير على مستوى العالم.
وأشار التقرير إلى أن العديد من تلك القطع الأثرية، والتي توضح الكيفية التي كان يعيش بها توت عنخ آمون، لم تعرض من قبل للجمهور.
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