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عطل طارىء للكراكة AL HAMRA.. و"موانئ البحر الأحمر" تتدخل

الأحد 05/مايو/2019 - 10:52 ص
عطل طارىء للكراكة AL HAMRA.. وموانئ البحر الأحمر تتدخل
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كرستينا عياد
 
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أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن تلقى ميناء سفاجا إشارة من توكيل ماجيك للملاحة بحدوث عطل طارىء للكراكة  AL HAMRA فى عرض البحر، أثناء رحلتها من ميناء الادبية لميناء برنيس، وتسرب مياه للداخل مما يهدد استكمال رحلتها، وطلب اللجوء الطارىء للميناء للقيام بأعمال إصلاح الأعطال واللحام وهى بطول 70 مترًا، عرض 18 مترًا، غاطس 3.75 متر. 

 من جانبه وجه اللواء بحرى أيمن صالح رئيس الهيئة، باستقبال الكراكة ومعها القاطرتين "MAKASIB"و "AL KHATAB 1" .

وانطلقت القاطرتين "ابراهيم عوض" و"طابا 1" التابعين لهيئة الموانى بقيادة الربان محمد ربيع لتنفيذ عملية قطر خاصة للحفار من عرض البحر والتراكى على رصيف الحجرية بميناء سفاجا تحت اشراف العميد بحرى احمد العزب مدير الحركة الملاحية بالميناء ومن خلال اطقم بحرية على أعلى مستوى من التدريب لاعمال القطر والارشاد.

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