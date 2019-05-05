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الفرصة الأخيرة لـ"دي خيا" أمام 350 ألف إسترليني

الأحد 05/مايو/2019 - 09:39 ص
الفرصة الأخيرة لـدي خيا أمام 350 ألف إسترليني
دي خيا
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الفجر الرياضي
 
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منح نادي مانشستر يونايتد الإنليجيز حارسه الإسباني ديفيد دي خيا الفرصة الأخيرة من أجل حسم موقفه من التجديد.

 

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد منحت دي خيا أسبوعًا واحدًا فقط لتحديد قراره النهائي بشأن عرض الشياطين الحمر إما بالبقاء أو الرحيل.

 

ويعرض الشياطين الحمر على دي خيا الذي ينتهي عقده الحالي في صيف 2020، راتبًا أسبوعيًا يبلغ 350 ألف إسترليني من أجل التجديد.

 

وأشارت تقارير إسبانية وبريطانية أن اليونايتد وجه أنظاره صوب الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس ريال مدريد، تحسبًا لرحيل دي خيا في الصيف المقبل.

 

وتراجع مستوى دي خيا مع اليونايتد في الفترة الأخيرة، وبات يتعرض لضغوط أكبر، بسبب طول فترة مفاوضاته مع الشياطين الحمر.

 

يذكر أن الحارس الإسباني يحظى باهتمام أكثر من نادٍ أوروبي في الميركاتو الصيفي مثل باريس سان جيرمان ويوفنتوس.

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