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مدرب كارديف: الهبوط أمر تافه مقارنة بخسارة سالا

الأحد 05/مايو/2019 - 09:22 ص
مدرب كارديف: الهبوط أمر تافه مقارنة بخسارة سالا
سالا
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الفجر الرياضي
 
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أكد نيل وارنوك المدير الفني لفريق كارديف سيتي أن الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب" بات أمرًا تافهًا مقارنة بخسارة إيميليانو سالا، بعد وفاته في يناير الماضي.
 

وكان وارنوك شاهدًا على هبوط ناديه يوم السبت، بعد موسم شهد وفاة المهاجم الأرجنتيني سالا، في حادث تحطم طائرة أثناء توجهه إلى كارديف، مطلع العام الجاري للانضمام إلى الفريق.


وقال وارنوك عقب الخسارة 3-2 أمام كريستال بالاس: "هذا يجعلنا ننظر إلى الأمر بمنظور مختلف. نعم هبطنا لكن الحياة أهم كثيرًا.. لا يمكن التخطيط لشيء مثل ذلك، ولم أكن أعتقد أنها ستؤثر على اللاعبين بهذه الطريقة فكنت أعتقد أنه سيسجل 10، أو 15 هدفًا، وكان هو اللاعب المطلوب بالنسبة لنا لكن لم يحدث ذلك".


وهذه المرة الثالثة التي يهبط فيها المدرب البالغ عمره 70 عامًا من الدوري الإنجليزي الممتاز.


ولم يكن قد وُلد بعض لاعبي كارديف الحاليين عندما هبط وارنوك لأول مرة مع فريق نوتس كاونتي، في 1992 كما هبط المدرب المخضرم مع شيفيلد يونايتد في 2007.


لكن وارنوك قال إن هذا الهبوط يبدو مختلفًا، وأكد أن جماهير كارديف تدرك جيدًا أن الفريق بذل قصارى جهده، وأتم: "هم يعرفون أننا بذلنا أقصى جهد".

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