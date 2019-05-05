محمود فتح الله مطلوب في نادي مصر
الأحد 05/مايو/2019 - 09:05 ص
أحمد شديد
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دخل محمود فتح الله مدافع النجوم ومنتخب مصر الأسبق، دائرة اهتمام نادي مصر الصاعد حديثا للدوري الممتاز، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وينتهي عقد محمود فتح الله مع النجوم بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي في الفترة الحالية دون الرجوع لإدارة ناديه.
ويقود كريم حسن شحاتة مدير الفريق المفاوضات مع مدافع الزمالك الأسبق لإقناعه بالانضمام للفريق في ظل اقتراب فريق النجوم من الهبوط الى دوري الدرجة الثانية.
وطلب فتح الله من كريم شحاتة الانتظار لنهاية الموسم لحسم مستقبله مع الساحرة المستديرة واتخاذ القرار النهائي بشأن اعتزال لعب كرة القدم أو البقاء في الملاعب لمدة موسم أخر.
والجدير بالذكر أن نادي مصر صعد للدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه بعد احتل المركز الأول في مجموعة القاهرة برصيد 58 نقطة.
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