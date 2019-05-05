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رئيس الزمالك يوجه رسالة لـ"شيكابالا"

الأحد 05/مايو/2019 - 04:27 ص
رئيس الزمالك يوجه رسالة لـشيكابالا
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الفجر الرياضي
 
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وجه رئيس الزمالك، رسالة قوية لمحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق السابق، بعد دعمه لفريق السلة أمام الجزيرة في نهائي دوري السوبر.

 

وأشاد رئيس الزمالك بشيكابالا، ودعمه للفريق ومساندته، مشيدًا بالتكاتف والحالة الرائعة بين الفرق.

 

 وأكد رئيس الزمالك، أنه كان واثقًا من فوز فريق السلة بدوري السوبر وإعادته إلى خزائن القلعة البيضاء بعد غياب 12 عامًا.

 

وتوج نادي الزمالك، مساء اليوم السبت، بلقب دوري السلة المصري، للمرة الـ 14 في تاريخه، بعد الفوز على نظيره الجزيرة بنتيجة (87-66).

 

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه يثق أيضًا في لاعبي فريق كرة القدم لتخطي عقبة النجم الساحلي التونسي، غدًا الأحد، والتأهل لنهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

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المزيد عن: كورة شيكابالا رياضة الزمالك أخبار الرياضة
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