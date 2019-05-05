تعرف على الطريق البديل لـ"الرماية – الفيوم" بعد حدوث هبوط أرضي مفاجئ
الأحد 05/مايو/2019 - 03:36 ص
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة لقرائها ومتابعيها، بنشر خريطة الطرق البديلة لطريق "الرماية – الفيوم"، وذلك بعد وقوع هبوط أرضي بالقرب من البوابة الأولى لحدائق الأهرام التابعة لمحافظة الجيزة.
وتستعرض "الفجر" الطريق البديل له، تجنبًا لتفادي الشلل المروري الكثيف المتواجد بالمنطقة وإليكم التفاصيل:
على قائدي السيارات المتجهين لمحافظة الفيوم،الالتزام بالطريق الوحيد البديل من خلال الطريق الدائري والاتجاه في طريق حدائق الأهرام ثم اتخاذ اتجاه الفيوم.
وشهد طريق "الرماية – الفيوم"، شللًا مروريًا تامًا، نتيجة وقوع هبوط أرضي ما بين البوابة الأولى والثانية بمنطقة حدائق الأهرام التابعة لمحافظة الجيزة.
وانتقل رجال الإدارة العامة للمرور، وعدد من الأجهزة التنفيذية، إلى موقع الهبوط الأرضي، في محاولة للسيطرة على الموقف، خاصة مع انتشار عدد كبير من السيارات.
وتطالب "الفجر" قائدي السيارات بعدم التوجه لطريق "الرماية – الفيوم" في الوقت الحالي، نظرًا لوجود عدد كبير من السيارات ولمساعدة رجال المرور في السيطرة على الموقف وحل الأزمة المرورية المتواجدة حاليًا.
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