مهاجم جديد على رادار الأهلي لخلافة "أزارو" في الموسم المقبل





يكثف النادي الأهلي من بحثه عن التعاقد مع مهاجم جديد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.

ويخشى النادي الأهلي من رحيل المغربي وليد أزارو في فترة الميركاتو الصيفي لخوض تجربة الاحتراف الخارجي خاصة أن وكيله يتكتم على عدة عروض أوروبية أبرزها من الدوري الفرنسي.

ودخل إيدو موسيس مهاجم فريق حرس الحدود دائرة اهتمامات النادي الأهلي تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة تحسبًا لرحيل المغربي وليد أزارو الذي يرفض تمديد عقده ويراوغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.