ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مهاجم جديد على رادار الأهلي لخلافة "أزارو" في الموسم المقبل

الأحد 05/مايو/2019 - 03:15 ص
مهاجم جديد على رادار الأهلي لخلافة أزارو في الموسم المقبل
Advertisements
طباعة
عمرو مصطفى
 
Advertisements


يكثف النادي الأهلي من بحثه عن التعاقد مع مهاجم جديد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.

 

ويخشى النادي الأهلي من رحيل المغربي وليد أزارو في فترة الميركاتو الصيفي لخوض تجربة الاحتراف الخارجي خاصة أن وكيله يتكتم على عدة عروض أوروبية أبرزها من الدوري الفرنسي.

 

ودخل إيدو موسيس مهاجم فريق حرس الحدود دائرة اهتمامات النادي الأهلي تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة تحسبًا لرحيل المغربي وليد أزارو الذي يرفض تمديد عقده ويراوغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

 

Advertisements
المزيد عن: مهاجم الحرس كورة رياضة الأهلي أخبار الرياضة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
هيديرسفيلد تاون
-
x
15:00
-
مانشستر يونايتد
تشيلسي
-
x
15:00
-
واتفورد
آرسنال
-
x
17:30
-
برايتون
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
16:15
-
فياريال
هويسكا
-
x
20:45
-
فالنسيا
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
18:00
-
روما
نابولي
-
x
20:30
-
كالياري
الدوري الألماني
فرايبورج
-
x
15:30
-
فورتونا دوسلدورف
باير ليفركوزن
-
x
18:30
-
آينتراخت فرانكفورت
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
17:00
-
سانت إيتيان
ليون
-
x
21:00
-
ليل
الكونفدرالية الإفريقية
نهضة بركان
-
x
18:00
-
الصفاقسي
النجم الساحلي
-
x
21:00
-
الزمالك
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
17:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
17:30
-
المصري
الأهلي
x
19:00
النجوم