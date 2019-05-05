مهاجم جديد على رادار الأهلي لخلافة "أزارو" في الموسم المقبل
الأحد 05/مايو/2019 - 03:15 ص
عمرو مصطفى
Advertisements
Advertisements
يكثف النادي الأهلي من بحثه عن التعاقد
مع مهاجم جديد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.
ويخشى النادي الأهلي من رحيل المغربي وليد
أزارو في فترة الميركاتو الصيفي لخوض تجربة الاحتراف الخارجي خاصة أن وكيله يتكتم على
عدة عروض أوروبية أبرزها من الدوري الفرنسي.
ودخل إيدو موسيس مهاجم فريق حرس الحدود
دائرة اهتمامات النادي الأهلي تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة
تحسبًا لرحيل المغربي وليد أزارو الذي يرفض تمديد عقده ويراوغ سيد عبد الحفيظ مدير
الكرة.
Advertisements
المزيد عن: مهاجم الحرس كورة رياضة الأهلي أخبار الرياضة
- وليد أزارو يهدد بالرحيل عن الأهلي
- "الخليج" يهدد مصير وليد أزارو مع الأهلي
- الأهلي يدرس التعاقد مع نجم صن داونز
- عاجل.. الأهلي يحدد شرطين لبيع وليد أزارو في الميركاتو الشتوي
- وليد أزارو يتمسك بالرحيل عن الأهلي بعد دوري أبطال إفريقيا
- وليد أزارو يكرر سيناريو "بن شرقي" مع الأهلي
- مفاجأة.. وليد أزارو يستقر على الرحيل وهذه وجهته المقبلة!
- الأهلي يحدد سعر بيع أزارو
- الأهلي يستقر على بدائل وليد أزارو.. تعرف على التفاصيل