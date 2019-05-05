نجم أياكس على رادار ريال مدريد
أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد الإسباني يلاحق الهولندي دوني فان دي بيك نجم خط وسط آياكس أمستردام الهولندي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكشفت التقارير عن سعى الفرنسي زين الدين
زيدان المدير الفني للفريق إلى إحداث ثورة كبيرة في صفوف النادي عن طريق التعاقد مع
البلجيكي إيدين هازارد والفرنسي بول بوجبا والصربي لوكا يوفيتش بالإضافة إلى الهولندي
دوني فان دي بيك.
وذكرت التقارير أن فان دي بيك يقدم آداء
رائع مع آياكس هذا الموسم ونجح في تسجيل 16 هدفاً و11 تمريرة حاسمة قادت فريقه للوصول
إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا والاطاحة بالكبار خارج المسابقة على رأسهم
ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.
ويقدم فان دي بيك البالغ من العمر 21 عاماً
دوراً هاماً في صفوف آياكس هذا الموسم، حيث يقاتل الفريق من أجل التتويج بالثلاثية
التاريخية ويقترب بشدة من التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه بهدف دون رد في
ذهاب نصف النهائي على منافسه توتنهام الإنجليزي.
وأكدت التقارير أنه من المتوقع أن تصل قيمة
التعاقد مع دوني فان دي بيك إلى 60 مليون يورو وسط اهتمام العديد من الأندية الأخرى
بالحصول على خدماته يتقدمها بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.
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