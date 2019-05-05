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أحمد موسى يعلق على إصابة محمد صلاح: "العين بتفلق الحجر" (فيديو)

الأحد 05/مايو/2019 - 04:09 ص
أحمد موسى يعلق على إصابة محمد صلاح: العين بتفلق الحجر (فيديو)
إصابة اللاعب محمد صلاح
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نعيم يوسف
 
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علق الإعلامي أحمد موسى، على الإصابة التي تعرض لها المصري الدولي محمد صلاح، في مباراة فريقه ليفربول، أمام نيو كاسل ضمن مباريات الدوري الإنجليزي.

وقال "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، الفضائية: "لحظة صعبة وحزينة.. سجل هدف واحتل صدارة هافي الدوري الإنجليزي.. ألف سلامة عليك يا بطل.. دموعك غالية علينا.. ربنا يشفيك وترجع سريعا".


وأضاف موسى: "العين بتفلق الحجر، وكل ما محمد صلاح يسجل بتبقى متابعاه".

وتعرض المصري الدولي محمد صلاح لإصابة قوية أثناء كرة مشتركة في مباراة نيو كاسل، والتي انتهت بفوز فريق ليفربول بثلاثة أهدف مقابل هدفين، وأحرز "صلاح"، الهدف الثاني للريدز، ليحتل بذلك صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بـ22 هدفًا.
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المزيد عن: نيو كاسل محمد صلاح ليفربول أحمد موسى
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