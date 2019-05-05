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طاقم روماني لإدارة مباراة بيراميدز والمصري

الأحد 05/مايو/2019 - 02:13 ص
طاقم روماني لإدارة مباراة بيراميدز والمصري
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أحمد شديد
 
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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن مباراة بيراميدز والمصري اليوم الاحد المؤجلة من الجولة رقم 30 للدوري الممتاز.


وسيدير اللقاء طاقم حكام من رومانيا بقيادة سباستيان كونستانتين ويعاونه فلاديمير اوزريك والكسندر سيراي، وفيسنيك هوارتيو حكماً رابعاً.


ويحتل بيراميدز صدارة الدوري المصري برصيد 64 نقطة بينما يتواجد المصري البورسعيدي في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

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