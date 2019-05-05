ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عادل العلمي يعلن انه سيقوم بحملة شاملة على المطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان

الأحد 05/مايو/2019 - 01:24 ص
عادل العلمي يعلن انه سيقوم بحملة شاملة على المطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
قال رئيس حزب الزيتونة عادل العلمي إنه لا يتفق مع وزير السياحة روني الطرابلسي حول تعميم فتح المقاهي والمطاعم السياحية خلال شهر رمضان، معتبرا أن السياح والاجانب يحترمون شهر الصيام ويحبون العادات الإسلامية في شهر رمضان.
ووفق تصريحه لموقع “الصريح”،أعلن العلمي أنه سيقوم بحملة شاملة على المطاعم والمقاهي وكذلك بحملة على القنوات، داعيا التونسيين لمقاطعة البرامج التلفزية.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بورنموث
0
x
13:30
0
توتنهام هوتسبير
وست هام يونايتد
3
x
16:00
0
ساوثهامتون
كارديف سيتي
2
x
18:30
2
كريستال بالاس
نيوكاسل يونايتد
2
x
20:45
3
ليفربول
الدوري الإسباني
إسبانيول
3
x
16:15
0
أتلتيكو مدريد
ديبورتيفو ألافيس
0
x
18:30
1
ريال سوسييداد
سيلتا فيغو
0
x
20:45
0
برشلونة
الدوري الإيطالي
كييفو فيرونا
0
x
18:00
4
سبال
أودينيزي
0
x
20:30
0
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
3
x
15:30
1
هانوفر 96
فولفسبورج
2
x
15:30
0
نورنبيرغ
بوروسيا مونشنغلادباخ
2
x
15:30
2
هوفنهايم
فيردر بريمن
2
x
18:30
2
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
1
x
17:00
21
نيس
بوردو
0
x
20:00
0
أنجيه
ستاد ريمس
0
x
20:00
1
نيم أولمبيك
دوري أبطال أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
0
x
15:00
0
الترجي الرياضي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
0
x
15:00
0
الوداد الرياضي - المغرب