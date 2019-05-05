عادل العلمي يعلن انه سيقوم بحملة شاملة على المطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان

قال رئيس حزب الزيتونة عادل العلمي إنه لا يتفق مع وزير السياحة روني الطرابلسي حول تعميم فتح المقاهي والمطاعم السياحية خلال شهر رمضان، معتبرا أن السياح والاجانب يحترمون شهر الصيام ويحبون العادات الإسلامية في شهر رمضان.

ووفق تصريحه لموقع “الصريح”،أعلن العلمي أنه سيقوم بحملة شاملة على المطاعم والمقاهي وكذلك بحملة على القنوات، داعيا التونسيين لمقاطعة البرامج التلفزية.