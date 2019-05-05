مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-5-2109 والقنوات الناقلة والتغطية المباشرة (الأهلي - الزمالك - ريال مدريد)

يشهد اليوم الأحد 5 مايو بعض المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات على مستوى العالم.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" أهم مباريات اليوم الأحد 5 مايو في جميع المنافسات العالمية والأفريقية والعربية.



