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مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-5-2109 والقنوات الناقلة والتغطية المباشرة (الأهلي - الزمالك - ريال مدريد)

الأحد 05/مايو/2019 - 01:15 ص
مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-5-2109 والقنوات الناقلة والتغطية المباشرة (الأهلي - الزمالك - ريال مدريد)
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أحمد عصام
 
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يشهد اليوم الأحد 5 مايو بعض المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات على مستوى العالم.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" أهم مباريات اليوم الأحد 5 مايو في جميع المنافسات العالمية والأفريقية والعربية.


- الدوري الإنجليزي

تشيلسي vs واتفورد .. في الساعة 3 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

هيدرسفيلد تاون vs مانشستر يونايتد .. في الساعة 3 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

أرسنال vs برايتون .. في الساعة 5:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.


- الدوري الإسباني

ريال مدريد vs فياريال .. في الساعة 4:15 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

هويسكا vs فالنسيا .. في الساعة 8:45 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.


- الدوري المصري

بيراميدز vs المصري البورسعيدي .. في الساعة 5:30 مساءً عبر قناة أون سبورت الرياضية.

الأهلي vs نجوم المستقبل .. في الساعة 7 مساءً عبر قناة أون سبورت الرياضية.


- كأس مصر

الإسماعيلي vs الاتحاد .. في الساعة 5 مساءً عبر قناة أون سبورت 2 الرياضية.


- كأس الكونفدرالية

نهضة بركان vs الصفاقسي .. في الساعة 6 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 6 HD.

النجم الساحلي vs الزمالك .. في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 6 HD.

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المزيد عن: كورة ريال مدريد رياضة تغطية مباشرة الزمالك والنجم الساحلي
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