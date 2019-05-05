حركة النهضة غاضبة من مؤسسة "سيغما كونساي" لسبر الآراء

على اثر ما ورد بسبر الآراء الذي اصدرته مؤسسة سيغما كونساي يوم 3 ماي 2019 أصدرت حركة النهضة بيانا عبرت فيه عن استغرابها من نتائجه التي نزلت بحظوظ حركة النهضة في التشريعات المقبلة وبطريقة لا يمكن تفسيرها او تبريرها من نسبة 33 بالمائة في شهر فيفري 2019 الى 18 بالمائة في موفى شهر افريل المنصرم، مقابل صعود صاروخي لبعض الأطراف السياسية.

كما عبرت عن رفضها لهذا التمشي في توجيه الرأي العام واعتبرت المبررات التي تقدمها المؤسسة في كل مرة لتغليف النتائج مجرد تلاعب بالمعطيات والأرقام لا اكثر ولا اقل.