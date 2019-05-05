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حركة النهضة غاضبة من مؤسسة "سيغما كونساي" لسبر الآراء

الأحد 05/مايو/2019 - 01:05 ص
حركة النهضة غاضبة من مؤسسة سيغما كونساي لسبر الآراء
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محمد وليد الجموسي
 
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على اثر ما ورد بسبر الآراء الذي اصدرته مؤسسة سيغما كونساي يوم 3 ماي 2019 أصدرت  حركة النهضة بيانا عبرت فيه  عن استغرابها من نتائجه التي نزلت بحظوظ حركة النهضة في التشريعات المقبلة  وبطريقة لا يمكن تفسيرها او تبريرها من نسبة  33 بالمائة في شهر فيفري 2019 الى 18 بالمائة في موفى شهر  افريل المنصرم،  مقابل صعود صاروخي لبعض الأطراف السياسية.
كما عبرت عن رفضها لهذا التمشي في توجيه الرأي العام واعتبرت المبررات التي تقدمها المؤسسة في كل مرة لتغليف النتائج مجرد تلاعب بالمعطيات والأرقام لا اكثر ولا اقل.
ودعت الحركة الأطراف المعنية لوضع آليات عملية لمراقبة عمليات سبر الآراء ومنع العبث بنتائجها.
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