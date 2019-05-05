مدير المركز القومي لدراسات السلامة سابقا: منطقة الموسكي غير ملائمة للعمل
الأحد 05/مايو/2019 - 03:17 ص
نعيم يوسف
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علق الدكتور مجدي موسى صليب، مدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية سابقا، على حريق الموسكي، قائلا إن هناك اشتراطات للسلامة، ولكن هذه الأماكن غير ملائمة للعمل، لأنه لا يوجد أي اشتراطات للسلامة بها.
وأضاف "صليب"، في مداخلة مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، أن هذه المنطقة كلها ورش للصاغة والفضة، ولا يوجد بها المواصفات المناسبة، ولا يستجيب أحد عندما يطلبون منهم توفير هذه الاشتراطات.
ولفت مدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية سابقا، إلى أن المنشأة يجب وضع خطة لها سواء في مسالك الهروب، أو طريقة العمل، واشتراطات الأمان.
وشدد على أن الحل هو لابد من إعادة التفتيش بجدية على هذه الأماكن، مشيرا إلى عدم وجود خطة للتفتيش عليهم، وهذا يُسأل فيه وزارة القوى العاملة.
وأضاف "صليب"، في مداخلة مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، أن هذه المنطقة كلها ورش للصاغة والفضة، ولا يوجد بها المواصفات المناسبة، ولا يستجيب أحد عندما يطلبون منهم توفير هذه الاشتراطات.
ولفت مدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية سابقا، إلى أن المنشأة يجب وضع خطة لها سواء في مسالك الهروب، أو طريقة العمل، واشتراطات الأمان.
وشدد على أن الحل هو لابد من إعادة التفتيش بجدية على هذه الأماكن، مشيرا إلى عدم وجود خطة للتفتيش عليهم، وهذا يُسأل فيه وزارة القوى العاملة.
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