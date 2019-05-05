ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مدير المركز القومي لدراسات السلامة سابقا: منطقة الموسكي غير ملائمة للعمل

الأحد 05/مايو/2019 - 03:17 ص
مدير المركز القومي لدراسات السلامة سابقا: منطقة الموسكي غير ملائمة للعمل
حريق العتبة
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
علق الدكتور مجدي موسى صليب، مدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية سابقا، على حريق الموسكي، قائلا إن هناك اشتراطات للسلامة، ولكن هذه الأماكن غير ملائمة للعمل، لأنه لا يوجد أي اشتراطات للسلامة بها.

وأضاف "صليب"، في مداخلة مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، أن هذه المنطقة كلها ورش للصاغة والفضة، ولا يوجد بها المواصفات المناسبة، ولا يستجيب أحد عندما يطلبون منهم توفير هذه الاشتراطات.

ولفت مدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية سابقا، إلى أن المنشأة يجب وضع خطة لها سواء في مسالك الهروب، أو طريقة العمل، واشتراطات الأمان.

وشدد على أن الحل هو لابد من إعادة التفتيش بجدية على هذه الأماكن، مشيرا إلى عدم وجود خطة للتفتيش عليهم، وهذا يُسأل فيه وزارة القوى العاملة.
Advertisements
المزيد عن: حريق الموسكي السلامة المهنية أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
هيديرسفيلد تاون
-
x
15:00
-
مانشستر يونايتد
تشيلسي
-
x
15:00
-
واتفورد
آرسنال
-
x
17:30
-
برايتون
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
16:15
-
فياريال
هويسكا
-
x
20:45
-
فالنسيا
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
18:00
-
روما
نابولي
-
x
20:30
-
كالياري
الدوري الألماني
فرايبورج
-
x
15:30
-
فورتونا دوسلدورف
باير ليفركوزن
-
x
18:30
-
آينتراخت فرانكفورت
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
17:00
-
سانت إيتيان
ليون
-
x
21:00
-
ليل
الكونفدرالية الإفريقية
نهضة بركان
-
x
18:00
-
الصفاقسي
النجم الساحلي
-
x
21:00
-
الزمالك
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
17:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
17:30
-
المصري
الأهلي
x
19:00
النجوم