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منتخب مصر يكشف حقيقة إجبار "أجيري" على استبعاد كهربا وسعد سمير من القائمة

الأحد 05/مايو/2019 - 12:32 ص
منتخب مصر يكشف حقيقة إجبار أجيري على استبعاد كهربا وسعد سمير من القائمة
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الفجر الرياضي
 
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أكد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، أن ما يتردد عن تلقي المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، تعليمات باستبعاد لاعبين بأعينهم غير صحيح.

 

قال لهيطة في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن ما تردد عن استبعاد محمود كهربا لاعب الزمالك وسعد سمير لاعب الأهلي بقرار إداري لم يحدث على الإطلاق.

 

وتابع أن المعيار الوحيد لانضمام أي لاعب لمنتخب مصر هو المعيار الفني مؤكدًا حرص أجيري على متابعة كافة العناصر.

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المزيد عن: منتخب مصر كورة كهربا رياضة أجيري
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