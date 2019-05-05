منتخب مصر يكشف حقيقة إجبار "أجيري" على استبعاد كهربا وسعد سمير من القائمة
الأحد 05/مايو/2019 - 12:32 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
أكد إيهاب لهيطة
مدير منتخب مصر، أن ما يتردد عن تلقي المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة،
تعليمات باستبعاد لاعبين بأعينهم غير صحيح.
قال لهيطة في تصريحات
لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن
ما تردد عن استبعاد محمود كهربا لاعب الزمالك وسعد سمير لاعب الأهلي بقرار إداري لم
يحدث على الإطلاق.
وتابع أن المعيار
الوحيد لانضمام أي لاعب لمنتخب مصر هو المعيار الفني مؤكدًا حرص أجيري على متابعة كافة
العناصر.
Advertisements
- عاجل.. سما المصري تتقدم بطلب رسمي للعمل في منتخب مصر (صور)
- ننشر صورة طلب سما المصرى للعمل فى منصب مدير المنتخب
- 8 مظلومين في اختيارات "أجيري" لمواجهة النيجر (تقرير)
- طلعت يوسف: الاستلام والتسليم أزمة للاعبي الدوري المصري
- تعرف على السؤال الذي رفض أسامة نبيه الرد عليه بشأن المنتخب
- خافيير أجيري يؤجل جلسته مع مدير منتخب مصر
- حمادة صدقي يطالب بتاجيل الحكم على أجيري
- إعلامي رياضي يفجر مفاجأة مدوية عن سبب استبعاد كهربا من المنتخب
- مدرب منتخب مصر يتحدث عن تلاعب أجيري بالنتائج في إسبانيا
- كهربا يدخل حسابات المنتخب