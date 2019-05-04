أمير عسير يوقف موكبه للسلام على طفلين (فيديو)
السبت 04/مايو/2019 - 11:44 م
الفجر السعودي
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أظهر مقطع فيديو، الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة عسير، بعد ان أوقف موكبه للسلام على طفلين وقفا وأديا التحية له، بعد زيارة قام بها لأحد مراكز المنطقة.
وظهر في الفيديو، الطفلين وهما يقفان على جانب الطريق أثناء مرور موكب الأمير يؤديان التحية العسكرية له ترحيباً به، ليوقف الأمير موكبه للسلام عليهما.
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