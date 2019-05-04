المسند: هلال رمضان سيولد بعد منتصف الليلة
السبت 04/مايو/2019 - 11:31 م
الفجر السعودي
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أكد عبد الله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، على أن هلال رمضان سيولد بعد منتصف الليلة عند الساعة 01:45ص، وسيغرب مساء غد الأحد بعد الشمس في كل مناطق المملكة.
وقال المسند عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" سيمكث هلال رمضان في الأفق 31 دقيقة في الشرق و 32 دقيقة في الوسط و 28 دقيقة في الشمال و 33 دقيقة في الغرب والجنوب الغربي.
وأضاف المسند قائلًا: "عليه مُرجّح أن يُرى عبر المناظير والله أعلم".
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