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المسند: هلال رمضان سيولد بعد منتصف الليلة

السبت 04/مايو/2019 - 11:31 م
المسند: هلال رمضان سيولد بعد منتصف الليلة
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الفجر السعودي
 
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أكد عبد الله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، على أن هلال رمضان سيولد بعد منتصف الليلة عند الساعة 01:45ص، وسيغرب مساء غد الأحد بعد الشمس في كل مناطق المملكة.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" سيمكث هلال رمضان في الأفق 31 دقيقة في الشرق و 32 دقيقة في الوسط و 28 دقيقة في الشمال و 33 دقيقة في الغرب والجنوب الغربي.

وأضاف المسند قائلًا: "عليه مُرجّح أن يُرى عبر المناظير والله أعلم".

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