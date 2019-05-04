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تراجع مبيعات السيارات اليابانية والكورية مع زيادة الأوربية والصينية بالربع الأول لـ 2019

السبت 04/مايو/2019 - 11:12 م
تراجع مبيعات السيارات اليابانية والكورية مع زيادة الأوربية والصينية بالربع الأول لـ 2019
جمارك السيارات
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الفجر الاقتصادي
 
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كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" عن تراجع مبيعات السيارات اليابانية والكورية، وارتفاع مبيعات السيارات الأوربية والصينية خلال الربع الأول من 2019 .

وتراجعت مبيعات السيارات اليابانية بنسبة 14% مسجلة 7 آلاف و640 سيارة خلال الربع الأول، مقابل 8 آلاف و886 مركبة خلال الفترة نفسعا من العام الماضى.

هبطت مبيعات  بنسبة 14% لتصل إلى 7 آلاف و640 سيارة فى مصر خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل 8 آلاف و886 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق؛ 

وأوضح التقرير أن خريطة مبيعات السيارات تشهد حاليًا تغييرات جذرية من خلال زيادة الفرص التنافسية للسيارات الأوروبية بنسب مرتفعة، بينما ينخفض الطلب على المركبات الآسيوية لارتفاع أسعارها وخروجها من سباق المنافسة.

وتراجعت مبيعات السيارات الكورية بنسبة 18.2% مسجلة 5 آلاف و621 مركبة مقارنة بـ 6 آلاف و870 وحدة،وإنخفضت مبيعات العلامات الامريكية بنسبة 28.3% مسجلة 2454 وحدة مقارنة بـ 3423 مركبة.
وارتفعت مبيعات السيارات الأوربية بنسبة 23.9% لتصل إلى 5 آلاف و492 وحدة خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل 4 آلاف و433 مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

فيما قفزت مبيعات العلامات الصينية بنسبة 162% لتصل إلى 2195 سيارة.

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