عاجل.. تفاصيل جديدة في إصابة محمد صلاح

كشف زياد منصور مراسل قناة"بي إن سبورتس" القطرية عن مفاجأة سارة لجماهير النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول والذي تعرض لإصابة قوية في مباراة نيوكاسل يونايتد اليوم بالدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال منصور إن صلاح غادر الملعب محمولا على نقالة لكنه لم يذهب إلى المستشفى وذهب إلى غرف خلع الملاعب برفقة الجهاز الطبي.

وتابع مراسل بي إن سبورت أن ذهاب صلاح إلى غرف الملابس تعني أن إصابة اللاعب ليس خطيرة وأنها بسيطة.