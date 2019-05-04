أهم أخبار برشلونة اليوم السبت.. بأوامر ميسي البرسا يتحرك لضم نجم باريس والبلوجرانا يقترب من ضم القناص

شهد نادي برشلونة العديد من الأخبار الهامة والاحداث الساخنة علي مدار اليوم السبت الموافق 4/5/2019 والخاصة بالفريق الكروي بالنادي الكتالوني.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم السبت 4/5/2019:-





- مفاجأة.. برشلونة يضحي بنجمي الفريق للحصول على قناص أرسنال

أكدت صحيفة " موندو ديبورتيفو " في تقرير اليوم السبت أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني تسعى بقوة للحصول على خدمات الدولي الفرنسي ألكساندر لاكازيت لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وذلك لقياده الخط الهجومي.





وأردفت الصحيفة أن البارسا لا تزال تبحث عن مهاجم قوي ليكون بديلاً مناسباً للدولي الأوروجوياني لويس سواريز بعد تقدمه في العمر وتجنباً للإصابات أو الإيقافات على الرغم من أن الفرنسي الآخر أنطوان جريزمان عاد من جديد على طاولة المفاوضات.





وستسعى إدارة البلوجرانا إلى تقديم إثنين من لاعبي الفريق للأرسال من أجل إغرائهم بترك اللاعب خاصة أن مسألة التعاقد مع جريزمان غير مضمونة بالمرة بعد أن رفض اللاعب الإنتقال إلى البارسا في الموسم الماضي ويبدو لاكازيت خيار مثالي.





ومن المنتظر أن يكون الثنائي المعروض على الآرسنال حتى الآن أندريه جوميز لاعب إيفرتون الإنجليزي وصامويل أومتيتي ودفع مقابل مادي مناسب من أجل إتمام الصفقة.





وجاء عرض جوميز بسبب رحيل الويلزي أرون رامسي ليوفنتوس الإيطالي ما يجعل جوميز لاعب مطلوب ومرحب به في مركز وسط الميدان.





في المقابل يسعى الفريق اللندني إلى إستقدام مدافع بسبب ندرة المدافعين ما يجعلهم يوافقون على الفرنسي صامويل أومتيتي.





- رسالة مرعبة من كوتينيو قبل مواجهة ليفربول

أشار فيليب ‏كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني، إن في ليفربول المشجعين متحمسون للغاية لـكرة القدم، مؤكدا إنهم كانوا يوقفونه في الشارع ولم يرغبوا في الصور او التوقيع منه، ولكن لمصافحته فقط.





ونجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز على فريق ليفربول، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وقال ‏كوتينهو في تصريحات صحفية :"عندما تكون ذاهب للملعب في الانفيلد تشعر بالسعادة الكبيرة، ويمكنك سماع صراخ الجماهير بشكل متناغم وعالي مما يمنحك الشعور بالرعب".





وتابع : "‏من الصعب وصف ملعب الانفيلد بـ الكلمات، وفقط الأشخاص الذين كانوا هناك يعرفون ما يمكن أن تنتج عنه العواطف والافراح".





- ميسي مهدد بالإيقاف والغياب عن مباراة ليفربول وبرشلونة

طلب عدد من جماهير نادي ليفربول الإنجليزي في شكوى إلى الاتحاد الأوروبي "يويفا" من إيقاف ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني في مباراة الفريقين بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.





ووقعت جماهير ليفربول على طلب إيقاف ميسي، بعدما أظهرت الإعادات المتلفزة اعتدائه وضربه للاعب ليفربول، فابينيو في لقطة احتساب الخطأ الذي أتى منه الهدف الثالث، فيما يبدو أنه خطأ لليفربول وليس لبرشلونة.





ووصلت توقيعات جماهير ليفربول إلى 5 آلاف توقيع لمعاقبة ميسي وليس إيقافه فحسب، حيث اعتبروه مُخطئًا في اللقطة برمتها، وذلك لوضعه الكرة في مكان أقرب للمرمى من الذي احتسب منه الحكم الخطأ.





أحد الجماهير على تويتر قال إنه تقدم بعريضة كتب فيها "أطالب بمعاقبة ميسي بأثر رجعي بعدما ضرب فابينيو في الرأس"، وكتب أخر "لقد ضرب ميسي فابينيو في رأسه ثم تحصل على ركلة حرة وسجل منها، ينبغي أن ينظر يويفا إلى هذا الأمر".





- شروط برشلونة تنطبق على ضم مهاجم أرسنال

يخطط نادي برشلونة الإسباني لضم ألكسندر لاكازيت نجم نادي أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية،أن برشلونة يسعى لتدعيم هجومه بأحد اللاعبين، جريزمان نجم أتلتيكو مدريد أو مواطنه ألكسندر لاكازيت.





وأشارت إلى أن اهتمام البلوجرانا بضم جريزمان، أمر معلن للجميع منذ الموسم الماضي.





وسينخفض الشرط الجزائي في عقد لاعب الروخي بلانكوس، خلال الصيف المقبل، من 200 مليون يورو إلى 120 مليونًا.





وكشفت الصحيفة أن لاكازيت يثير أيضًا اهتمام برشلونة، خاصةً أن إيريك أبيدال، السكرتير الفني للنادي، يعرف مهاجم الجانرز جيدًا.





وأكدت "موندو ديبورتيفو" أن لاكازيت تنطبق عليه الشروط، التي يبحث عنها برشلونة في الصفقة الجديدة، لا سيما أنه يعيش حالة كبيرة من التألق، في الموسم الحالي، كما توج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في آرسنال.





وأشارت إلى أن قيمة صفقة لاكازيت، ستتراوح بين 65 و70 مليون يورو، لكن برشلونة يسعى لتخفيضها، عن طريق عرض بعض اللاعبين على الجانرز، مثل أندريه جوميز أو صامويل أومتيتي.





- بأوامر ميسي.. برشلونة يقترب من نجم سان جيرمان

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم السبت من العاصمة الاسبانية أن النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني طلب من إدارة فريقه سرعة الحصول على توقيع النجم الفرنسي اليافع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.





وفي إجتماع دار اليوم بين ميسي وإدارة البلوجرانا أكد البولجا أن مبابي قادر على قيادة الفريق مستقبلاً لمنصات التتويج بعد إعتزاله الأمر الذي دفع بارتوميو رئيس الفريق الكتالوني إلى وضع تصورات من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية 2021 على أقصى تقدير.





ونجح مبابي في جلب الإنظار إليه بشده خلال الفترة الماضية بعد تألقه اللافت مع المنتخب الفرنسي وقيادته الديوك للفوز بلقب كأس العالم روسيا 2018 كما أنه دون على 100 هدف حتى الآن وهو بعمر العشرين سنة ما جعله مطمع عديد الأندية الاوروبية.





ويبحث ريال مدريد أيضاً عن فكرة التعاقد مع اللاعب بناء على تعليمات من زين الدين زيدان الذي يرغب في إحداث ثورة تغيير بالفريق من أجل الوقوف على منصات التتويج من جديد بعد خروج الريال من الموسم الجاري خالي الوفاض.

ويتبقى في عقد اللاعب ثلاثة أعوام ويحق له التوقيع مجاناً لأي فريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية 2021 خاصةً وأن البي إس جي لن يسمح له بالمغادرة بأقل من 300 مليون يورو.





- برشلونة يحسم مصير راكيتيتش

أشاد جوردي ميستري نائب رئيس برشلونة الاسباني بنجم الفريق الكرواتي إيفان راكيتيتش نافياً كل الشائعات التي تتحدث عن قرب رحيله عن البرسا في الصيف المقبل.





وقال ميستري في تصريحات صحفية : " راكيتيتش يمتلك عقداً بصحبة برشلونة، لقد قمنا بتجديد هذا العقد في العام الماضي، إنه لاعب رائع ومهم للفريق، الجميع يحب راكيتيتش ويرغب في بقاءه بصحبة النادي الكتالوني في الموسم المقبل ".

وتحدث إيفان راكيتيتش مؤخرًا عن مستقبله وأكد بقاؤه مع برشلونة في الموسم المقبل نافياً اقتراب رحيله إلى إنتر ميلان الإيطالي خلال الصيف المقبل بسبب قدوم فرينكي دي يونج.





وأضاف راكيتيتش في تصريحات صحفية : " أريد البقاء مع برشلونة في الموسم المقبل، الأمر لا يتوقف على رغباتي فحسب، بإمكانكم سؤال المدرب وإدارة النادي، أشعر بحب الجماهير، أمتلك ثلاثة أعوام قادمة في عقدي ولا أرغب في الرحيل عن برشلونة ".





- برشلونة يكشف آخر تطورات صفقة دي ليخت

نفى جوردي ميستري نائب رئيس برشلونة الإسباني من اهتمام النادي الكتالوني بالتعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت نجم آياكس أمستردام الهولندي خلال الصيف المقبل.





وقال ميستري في تصريحات صحفية : " لدينا لاعبون مثل كليمونت لينغليت وصامويل أومتيتي بالإضافة إلى توديبو لدينا مدافعون على مستويات هائلة يتقدمهم جيرارد بيكي، بالتأكيد لم نتعاقد مع دي ليخت حتى اللحظة".





ويطمح وكيل أعمال دي ليخت بمنحه فرصة الرحيل صوب يوفنتوس الايطالي أو باريس سان جيرمان الفرنسي مع تجاهل فكرة الانضمام إلى برشلونة الاسباني في الموسم المقبل خاصة أن وكيل دي ليخت علاقته سيئة مع رئيس برشلونة الإسباني.

وصممت التقارير الصحفية مؤخرًا على اقتراب دي ليخت من الانتقال إلى برشلونة الاسباني في صفقة قد تصل قيمتها إلى 70 مليون يورو.





- برشلونة يوجه صفعة جديدة لمحمد صلاح

أكد جوردي ميستري نائب رئيس الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بالإمكانيات الكبيرة التي يتوفر عليها النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز مشيراً إلى أنه يؤدي بصورة كبيرة للغاية مع فريقه لكنه وضع حد للتقارير التي تربطه بالعملاق الاسباني.





وقال ميستري في تصريحات صحفية للماركا أنه في حالة كان الخيار بين صلاح وبوجبا فإن الفريق يعرف إمكانيات كل لاعب على حده لكن لا يمكن التعاقد مع كل لاعب نحبه.





وأضاف " يمكن قول نفس الشيء على صلاح أو إيدين هازارد فجميع اللاعبين يؤدون بمستوى مميز للغاية ولكن يتعين عليا القيام ببعض الخطوات والتأكد من جودة اللاعبين قبل ضمهم للفريق".





وأنهى أن سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة ستشهد وجود أكثر من لاعب للتوقيع معهم يرغب فالفيردي في جلبهم للفريق.



