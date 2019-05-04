1.4 مليار جنيه أرباح البورصة المصرية في أسبوع

زاد رأس المال السوقي للبورصة بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 807 مليار جنيه ، مرتفعًا 0.02% من مستوى 805,6 مليار جنيه الأسبوع الماضى.





إرتفع مؤشر "إيجي إكس 30" إلى 14,880,39 نقطة، ليصعد بنحو 0,75% خلال تعاملات الأسبوع الماضي.





وسجل مؤشر "إيجي إكس70" هبوطً بنحو 0,04% مغلقًا الفترة عند 649,02 نقطة، بينما سجل مؤشر "s&p" ارتفاعا بنحو 0,8% مغلقًا الفترة عند 2,311,58.





وارتفع مؤشر "EGX30" بنحو 0,45% مغلقًا عند 18,513,21 نقطة ، كما سجل مؤشر "إيجي إكس 100" إرتفاعًا بنحو 0,03% مغلقًا عند 1,658 نقطة.



