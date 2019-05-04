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"الإبراشي": لا تعترف أي دولة بقبرص التركية سوى أنقرة فقط

السبت 04/مايو/2019 - 10:31 م
الإبراشي: لا تعترف أي دولة بقبرص التركية سوى أنقرة فقط
الإعلامي وائل الإبراشي
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كساب أحمد
 
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن وزارة الخارجية المصرية أعلنت أنها تتابع بقلق بالغ، إعلان تركيا البدء بأنشطة حفر قبالة سواحل جمهورية قبرص، وشددت على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي وأحكامه.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج"كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أن قبرص منذ 1974 وهي منقسمة إلى شطرين: قبرص اليونانية، وقبرص التركية، ولا تعترف أي دولة بقبرص التركية سوى أنقرة فقط.

ولفت إلى أن مصر مهتمة بهذا الامر بسبب العلاقة الثلاثية القوية جدًا بين مصر واليونان وقبرص، خلاف ترسيم مصر حدوها البحرية مع هذه الدول، مضيفًا أن القوات البحرية المصرية تؤمن الأهداف الحيوية ولديها حالة يقظة دائمًا.
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المزيد عن: قبرص توك شو الإعلامي وائل الإبراشي أنقرة
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