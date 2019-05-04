"الإبراشي": لا تعترف أي دولة بقبرص التركية سوى أنقرة فقط
السبت 04/مايو/2019 - 10:31 م
كساب أحمد
Advertisements
Advertisements
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن وزارة الخارجية المصرية أعلنت أنها تتابع بقلق بالغ، إعلان تركيا البدء بأنشطة حفر قبالة سواحل جمهورية قبرص، وشددت على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي وأحكامه.
وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج"كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أن قبرص منذ 1974 وهي منقسمة إلى شطرين: قبرص اليونانية، وقبرص التركية، ولا تعترف أي دولة بقبرص التركية سوى أنقرة فقط.
ولفت إلى أن مصر مهتمة بهذا الامر بسبب العلاقة الثلاثية القوية جدًا بين مصر واليونان وقبرص، خلاف ترسيم مصر حدوها البحرية مع هذه الدول، مضيفًا أن القوات البحرية المصرية تؤمن الأهداف الحيوية ولديها حالة يقظة دائمًا.
وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج"كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أن قبرص منذ 1974 وهي منقسمة إلى شطرين: قبرص اليونانية، وقبرص التركية، ولا تعترف أي دولة بقبرص التركية سوى أنقرة فقط.
ولفت إلى أن مصر مهتمة بهذا الامر بسبب العلاقة الثلاثية القوية جدًا بين مصر واليونان وقبرص، خلاف ترسيم مصر حدوها البحرية مع هذه الدول، مضيفًا أن القوات البحرية المصرية تؤمن الأهداف الحيوية ولديها حالة يقظة دائمًا.
Advertisements
المزيد عن: قبرص توك شو الإعلامي وائل الإبراشي أنقرة
- قبرص تتحدى تركيا وتبدأ ترسيم الحدود البحرية
- بعد تحذيرات تركيا لمصر.. خبير دولي يؤكد: "الإخوان" خلف هذه التهديدات
- لهذه الأسباب.. التقارب المصري مع قبرص واليونان يُربك دولة "أردوغان"
- أسامة كمال : تركيا ليس لها الحق في الاعتراض في اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص
- 4 أسرار وراء قلق تركيا من سيطرة مصر على غاز البحر المتوسط.. تعرف عليهم
- تقرير: تقارب العلاقات المصرية القبرصية يثير المخاوف الإقتصادية لتركيا
- من مبارك إلى السيسي.. القصة الكاملة لترسيم الحدود والتنقيب عن الغاز
- "طاقة البرلمان" تشيد بزيارة وفد المجلس لقبرص.. وتؤكد رفضها للانتهاكات التركية في المنطقة الاقتصادية
- تحركات عسكرية لتركيا بـ«المتوسط».. واليونان تطور مقاتلاتها الحربية