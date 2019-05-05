نشرة أخبار منتصف الليل.. وزير النقل يتفقد الأعمال المدنية لمشروع القطار المكهرب

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة الماضية، لذا تقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا بنظيره التونسي، وبرلماني يطالب بضرورة استغلال بطولة الأمم الأفريقية للترويج للسياحة المصرية.

وزير النقل يتفقد الأعمال المدنية لمشروع القطار المكهرب

تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير بدء الأعمال المدنية لمشروع القطار المكهرب السلام/ العاصمة الادارية /العاشر من رمضان حيث تفقد بداية استلام الشركات للمواقع على الارض وبداية وصول المعدات لها للبدء الفوري في أعمال الرفع المساحي والتصميمات والجسات .

برلماني يطالب بضرورة استغلال بطولة الأمم الأفريقية للترويج للسياحة المصرية

أكد النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب، علي ضرورة استغلال بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق في مصر في 21 من الشهر المقبل، للترويج للسياحة المصرية، خاصة وأن الحدث يحظى باهتمام عالمي لما تمثله البطولة من أهمية على مستوى العالم وليس للقارة الافريقية فقط، مضيفًا أن الرياضة تعد هي همزة الوصل بين الشعوب ويجب استثمارها في القطاع السياحي والترويج للآثار المصرية.

وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا بنظيره التونسي

أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالا هاتفياً بنظيره التونسي خميس الجهيناوي، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين مصر وتونس.

ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 4 قتلى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي لغزة إلى 4 أشخاص.

الجيش السوري يقصف موقعا للجيش التركي شمالي البلاد

قصفت قوات الجيش السوري نقطة أمنية تركية في ريف حماة الشمالي، السبت، مما تسبب في سقوط جرحى من الجيش التركي، بحسب مصادر.