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عباس يدين القصف الإسرائيلي على غزة ويطالب بتوفير الحماية الدولية

السبت 04/مايو/2019 - 09:27 م
عباس يدين القصف الإسرائيلي على غزة ويطالب بتوفير الحماية الدولية
ارشيفية
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أحمد مرعي
 
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أدان رئيس سلطة المقاطعة محمود عباس، العدوان الاسرائيلي المتصاعد على أبناء شعبنا في قطاع غز.

وطالب عباس المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأكد عباس، على ان هذا الصمت على جرائم اسرائيل وانتهاكاتها للقانون الدولي، يشجعها على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
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المزيد عن: محمود عباس غزة القصف الإسرائيلي الحماية الدولية
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