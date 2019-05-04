5 عوامل تُهدد الزمالك أمام النجم الساحلي في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية





يخوض الفريق الكروي بالنادي الزمالك مواجهة صعبة ضد نظيره النجم الساحلي التونسي، مساء الأحد، على الملعب الأولمبي بـ"سوسة"، في إياب الدور نصف نهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.





وفاز الزمالك في لقاء الذهاب أمام النجم الساحلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "برج العرب".





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير 5 عوامل تجعل مهمة الزمالك صعبة أمام النجم الساحلي وتُهدد بخروجه من بطولة الكونفيدرالية في موقعة "سوسة" مساء الأحد:-





1- الأرض والجمهور:

يتسلح فريق النجم الساحلي بعاملي الأرض والجمهور في مباراته ضد الزمالك، وهذا الأمر سيمنح الفريق التونسي أريحية كبيرة وأفضلية في موقعة إياب نصف نهائي الكونفيدرالية، وسوف يزيد هذا الأمر الضغوط على لاعبي الأبيض، خاصة أنه متوقع حضور جماهيري كبير في مباراة الأحد على الملعب "الأوليمبي" بسوسة والذي كان شاهدًا على تفوق النجم على الأندية المصرية بالبطولات الإفريقية.





2- عقدة "سوسة" الأزلية:

من العوامل التي تزيد مهمة الزمالك صعوبة في مباراته ضد النجم الساحلي، إقامة المباراة على الملعب الأوليمبي بـ"سوسة"، والذي يشهد تفوقًا كاسحًا للفريق التونسي على الأندية المصرية خلال المواجهات السابقة حيث لم يسبق لأي نادٍ مصري تحقيق الفوز على النجم بملعبه.





وخاض الفريق التونسي 10 مواجهات أمام الأندية المصرية في سوسة، حقق الفوز 7 مرات، على أندية الزمالك (3 مرات) والأهلي (مرتين) والمقاولون والمنصورة، وتعادل 3 مرات كلها أمام الأهلي.





3- غيابات الزمالك:

يفتقد الزمالك في مباراته أمام النجم الساحلي عددًا من نجومه الأساسيين أبرزهم، فرجاني ساسي، مصطفى فتحي، خالد بوطيب، محمد عنتر، حازم إمام، بالإضافة إلي أحمد مدبولي، وبالتأكيد سوف يتأثر أداء الفريق سلبيًا بغياب هؤلاء اللاعبين في موقعة سوسة مساء الأحد.





4- ذكريات الماضي:

لا يُرجح تاريخ مواجهات الزمالك ضد النجم الساحلي بالبطولات الإفريقية كفة فريق علي حساب الفريق الآخر، حيث التقي الفريقين في 7 مواجهات سابقة فاز كل منهما في 3 مباريات وحسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة، لكن يتفوق الفريق التونسي في أنه ينتصر دائمًا على ملعبه أمام الزمالك، حيث تقابل الفريقين 3 مرات في تونس، فاز النجم بها جميعًا وجاءت نتائجها، 2-0، 2-1، وأخيرًا الهزيمة الفادحة بنتيجة 5-1في نصف نهائي الكونفيدرالية عام 2015.





5- نتائج الزمالك "خارج الديار":

يمتلك الزمالك سجلًا مُخيبًا من النتائج "خارج ملعبه" في النسخة الحالية من بطولة الكونفيدرالية، حيث خاض 6 مباريات، خسر مباراتين، وتعادل في 3 مباريات، وفاز في مباراة وحيدة على حساب بترو أتليتكو، وسجل 3 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف.



